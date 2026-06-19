Pendekatan Pragmatis Ceko Berujung Petaka

Tim nasional Ceko bermain imbang 1-1 melawan Afrika Selatan di Piala Dunia 2026. Ceko unggul cepat, tetapi kemudian memilih bermain pasif dan terancam gagal lolos ke fase gugur. Afrika Selatan mencoba menyamakan kedudukan dan akhirnya mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90+6. Pelatih Afrika Selatan mengatakan bahwa timnya memainkan pertandingan yang sangat bagus hari ini, kecuali satu momen di awal babak pertama.

Atlanta, Kamis - Pendekatan pragmatis yang diperagakan tim nasional Ceko berujung petaka. Sempat unggul cepat, skuad asuhan Miroslav Koubek dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Afrika Selatan .

Kedua tim terancam gagal lolos ke fase gugur. Kedua tim bertemu dalam laga lanjutan penyisihan Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (18/6/2026) malam WIB. Pertandingan ini dipimpin wasit perempuan asal AS, Tori Penso. Di awal laga, Ceko mengusung formasi 3-5-2.

Namun, di lapangan, strategi itu bertransformasi secara defensif menjadi 5-3-2. Sebaliknya, Afrika Selatan yang menerapkan pakem 4-2-3-1 bermain lebih agresif. Saat menyerang, mereka mendorong sayapnya hingga membentuk formasi 4-3-3. Ceko yang menempati peringkat ke-44 dunia sebenarnya lebih diunggulkan ketimbang Afrika Selatan di urutan ke-61 dunia.

Namun, kekalahan 1-2 dari Korea Selatan pada laga perdana tampaknya membuat Ceko bermain sangat hati-hati. Sebaliknya, meski kalah 0-2 dari Meksiko pada laga pertama, Afrika Selatan justru tampil lebih lepas. Gaya bermain Ceko sempat berbuah manis pada menit ke-6. Berawal dari lemparan ke dalam, penyerang Adam Hlozek menerima bola dan mengirim umpan tarik kepada gelandang Alexandr Sojka.

Dengan jeli, Sojka memantulkan bola kepada gelandang Michal Sadilek yang bergerak bebas ke dalam kotak penalti lawan. Tanpa kawalan berarti, Sadilek melepaskan tembakan keras yang menghunjam deras ke jala Afrika Selatan. Ceko unggul 1-0. Alih-alih menjaga momentum, Ceko justru memilih bermain pasif setelah unggul cepat.

Mereka menumpuk pemain di lini belakang dan hanya mengandalkan serangan balik melalui umpan-umpan lambung. Kondisi itu dimanfaatkan Afrika Selatan untuk mengurung pertahanan Ceko. Namun, ketatnya barisan belakang Ceko membuat pemain Afrika Selatan frustrasi. Mereka juga terpaksa melepaskan sejumlah tembakan spekulasi dari luar kotak penalti yang tidak menemui sasaran.

Bahkan, pertandingan sempat berjalan monoton pada pertengahan babak pertama karena kerap terhenti akibat duel-duel keras di lini tengah. Wasit tercatat mengeluarkan dua kartu kuning untuk pemain Afrika Selatan, yakni Teboho Mokoena pada menit ke-33 dan Thalente Mbatha pada menit ke-40. Di ujung babak pertama, Afrika Selatan nyaris menyamakan kedudukan. Umpan lambung bek sayap Aubrey Modiba gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Ceko.

Bola liar di dalam kotak penalti langsung disambar dengan tendangan keras penyerang Thapelo Maseko, tetapi barisan pertahanan Ceko dengan sigap mengeblok bola. Masuki babak kedua, Afrika Selatan mencoba meningkatkan daya gedor dengan memasukkan penyerang muda Relebohile Mofokeng menggantikan gelandang Jayden Adams. Namun, Ceko tampil mengejutkan di awal paruh kedua dengan mulai berani menyerang. Pada menit ke-47, Ceko menciptakan dua peluang beruntun.

Umpan terobosan matang mengarah ke Sadilek di dalam kotak penalti. Kemudian, dia melepaskan umpan tarik kepada gelandang Vladimir Darida yang tidak terkawal. Darida menyambutnya dengan tendangan keras satu sentuhan, tetapi bola masih bisa diblok bek lawan. Bola muntah berakhir di kaki gelandang Lukas Cerv.

Tanpa berpikir panjang, Cerv melepaskan sepakan roket dari luar kotak penalti. Namun, kiper Afrika Selatan melakukan penyelamatan gemilang. Semenit berselang, sundulan penyerang Patrik Schick memanfaatkan sepak pojok masih gagal menjadi gol. Tekanan Ceko lewat variasi umpan terobosan dan umpan silang sempat membuat lini belakang skuad Afrika Selatan pontang-panting.

Bahkan, pada menit ke-59, Sadilek kembali mendapatkan peluang emas di dalam kotak penalti, tetapi tembakannya lagi-lagi membentur bek lawan. Petaka bagi Ceko dimulai saat mereka kembali mengendurkan serangan dan memilih bermain pragmatis di sisa waktu pertandingan. Afrika Selatan yang terus mencari celah untuk menyamakan kedudukan akhirnya mendapatkan durian runtuh pada menit ke-81. Tembakan keras Maseko dari luar kotak penalti mengenai tangan pemain pengganti Ceko, Pavel Sulc, yang berupaya mengeblok bola di dalam area terlarang.

Wasit Tori Penso tanpa ragu menunjuk titik putih. Gelandang Teboho Mokoena yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-83. Sepakan kerasnya ke pojok kiri gawang gagal dibaca kiper Ceko, Matej Kovar, sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Gol penyeimbang itu membakar semangat Afrika Selatan.

Pada menit ke-88, tembakan terarah Mofokeng dari luar kotak penalti memaksa kiper Kovar melakukan penyelamatan heroik. Di menit ke-90+6 setelah sukses mementahkan sepakan jarak dekat Evidence Makgopa yang berhasil lolos dari kawalan, Afrika Selatan mencetak gol penyeimbang. Pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya memainkan pertandingan yang sangat bagus hari ini, kecuali satu momen di awal babak pertama di mana mereka tidak berkonsentrasi, tidak fokus, sehingga kebobolan cepat. Selebihnya, mereka bermain agresif dan menciptakan banyak peluang.

Berdasarkan data statistik resmi FIFA, keputusan Ceko untuk bermain pragmatis membuat mereka kalah di segala lini. Ceko hanya mencatatkan 38 persen penguasaan bola berbanding 55 persen milik Afrika Selatan.





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