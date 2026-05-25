Pendataan Ulang Pajak Bumi dan Bangunan di Rumah Soeharto

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pendataan ulang terhadap rumah pribadi Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, pada 1989.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara, tanpa memandang jabatan, sekalipun presiden. Prinsip itulah yang mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pendataan ulang terhadap rumah pribadi Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, pada 1989.

Pada September 1989, Direktur Jenderal Pajak Mar'ie Muhammad mendatangi kediaman Soeharto di Jalan Cendana nomor 6, 8, dan 10. Dia datang bersama sejumlah petugas dengan membawa meteran untuk mengukur langsung luas tanah dan bangunan milik kepala negara tersebut. Langkah itu terbilang tidak biasa karena sebelumnya hampir tidak ada pejabat yang berani melakukan pengukuran terhadap aset pribadi orang nomor satu di Indonesia.

Saat itu, tidak ada pejabat yang berani mengukur Cendana untuk dipajaki. kedatangan Mar'ie Muhammad dan rombongan diterima dengan baik oleh Soeharto. Presiden bahkan mempersilakan para petugas melakukan pengukuran ulang agar data yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) benar-benar akurat. Hasil pengukuran kemudian menunjukkan bahwa rumah di Jalan Cendana nomor 6 berdiri di atas lahan seluas 1.635 meter persegi. Sementara itu, rumah nomor 8 memiliki luas tanah 1.463 meter persegi dan nomor 10 seluas 956 meter persegi.

Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan klasifikasi objek pajak sekaligus besaran PBB yang harus dibayarkan. Kedatangan Mar'ie Muhammad ke rumah Presiden Soeharto merupakan bagian dari agenda besar Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saat itu, pemerintah menilai potensi penerimaan dari sektor properti masih jauh dari optimal. Untuk mengubah keadaan tersebut, Mar'ie memilih langkah yang memiliki nilai simbolis kuat.

Rumah pribadi Presiden Soeharto dijadikan salah satu objek pendataan ulang guna menunjukkan bahwa aturan perpajakan berlaku bagi siapa pun, termasuk kepala negara. Dengan cara itu, pemerintah berharap masyarakat melihat petugas pajak akan mendatangi seluruh pemilik tanah dan bangunan tanpa membedakan status maupun jabatan. Hasilnya cukup mencolok. Selama memimpin Ditjen Pajak pada periode 1988-1992, Mar'ie Muhammad berhasil mengumpulkan penerimaan pajak nonmigas sebesar Rp19 triliun atau lebih dari dua kali lipat target pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp9 triliun.

Dari keberhasilan ini, Mar'ie naik jabatan. Pada 1993, dia dilantik oleh Soeharto menjadi Menteri Keuangan ke-23 Indonesia dalam Kabinet Pembangunan VI





