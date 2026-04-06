Pendapatan Negara Capai Rp574,9 Triliun pada Kuartal I 2026, Didukung Kinerja Pajak yang Kuat

Menteri Keuangan melaporkan realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun, didorong oleh kinerja penerimaan pajak yang kuat. Pertumbuhan pendapatan menunjukkan pemulihan ekonomi dan efektivitas implementasi Coretax.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun hingga 31 Maret 2026. Capaian ini merupakan hasil dari kinerja solid di berbagai sektor, terutama penerimaan pajak yang mengalami pertumbuhan signifikan. Pencapaian ini, yang setara dengan 18,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3,15 kuadriliun, menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat dan efektivitas implementasi Coretax .

Pertumbuhan pendapatan negara ini juga sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.\Secara rinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun, meningkat 14,3 persen year-on-year (yoy). Penerimaan pajak sendiri mencapai Rp394,8 triliun, sementara kepabeanan dan cukai berkontribusi sebesar Rp67,9 triliun. Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan pajak ini mengonfirmasi perbaikan ekonomi yang nyata. Berbagai jenis pajak menunjukkan kinerja yang positif. Pajak Penghasilan (PPh) Badan terkumpul Rp43,3 triliun (naik 5,4 persen yoy), PPh Orang Pribadi dan PPh 21 mencapai Rp61,3 triliun (naik 15,8 persen yoy), dan PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 sebesar Rp76,7 triliun (naik 5,1 persen yoy). Kenaikan yang paling mencolok terlihat pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp155,6 triliun, melonjak 57,7 persen yoy, mengindikasikan peningkatan signifikan dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, pajak lainnya mencapai Rp57,9 triliun, mengalami kontraksi 5,7 persen yoy.\Selain penerimaan pajak, pendapatan negara juga berasal dari sumber lain. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun, mengalami penurunan 12,6 persen yoy. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan produksi pada akhir 2025 dan pemanfaatan fasilitas penundaan pembayaran cukai. Rinciannya, cukai mencapai Rp51 triliun (turun 11,2 persen yoy), bea keluar Rp5,4 triliun (turun 38,9 persen yoy), dan bea masuk Rp11,5 triliun (naik 0,9 persen yoy). Bea masuk masih menunjukkan pertumbuhan positif yang didorong oleh peningkatan nilai impor dan pergerakan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp112,1 triliun dan hibah sebesar Rp100 miliar. Menkeu Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali hingga akhir tahun, memastikan stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marc Marquez Alami Kesulitan di Awal Musim MotoGP 2026Marc Marquez, pebalap Ducati Lenovo, gagal meraih podium di seri balap COTA dan menghadapi sejumlah masalah teknis dan insiden. Meskipun memulai dari posisi keenam, ia hanya mampu finis di urutan kelima. Insiden saat latihan bebas dan performa yang belum maksimal dalam tiga seri awal musim menjadi sorotan. Marquez juga mengakui kesalahan di Sprint Race MotoGP Amerika.

Bank Raya Raih Most Trusted Financial Brand Awards 2026, Aplikasi Raya Hadirkan Lebih dari 111 FiturBank Raya meraih Most Trusted Financial Brand Awards 2026 usai menghadirkan lebih dari 111 fitur di Aplikasi Raya.

LavAni dan Phonska Plus Tampil Perkasa, Sapu Bersih Laga Pembuka Final Four Proliga 2026Berita LavAni dan Phonska Plus Tampil Perkasa, Sapu Bersih Laga Pembuka Final Four Proliga 2026 terbaru hari ini 2026-04-04 14:51:33 dari sumber yang terpercaya

Daftar HP Baru yang Bakal Rilis April 2026, Mana Pilihanmu?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Ujaran Rasialis Warnai Laga Arema FC vs Malut United di Super League 2025-2026Insiden ujaran rasialis terjadi dalam pertandingan Super League 2025-2026 antara Arema FC dan Malut United, menyoroti masalah rasisme yang masih menghantui sepak bola Indonesia meskipun kampanye 'No Racism' terus digencarkan.

Panitia Kemala Run Bhayangkari 2026 di Bali Terus Matangkan PersiapanJPNN.com : Panitia Kemala Run Bhayangkari 2026 terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan pada 19 April 2026.

