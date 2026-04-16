Pendakwah Syekh Ahmad Al Misry Dilaporkan Atas Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Santri

Kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang melibatkan pendakwah Syekh Ahmad Al Misry kembali mengemuka. Lima santri laki-laki melaporkan dugaan tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al Misry, dengan modus mengiming-imingi beasiswa ke Mesir dan bahkan dilakukan di tempat ibadah. Kuasa hukum korban mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka dan meminta Syekh Ahmad Al Misry dipulangkan dari Mesir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri sejak akhir 2025 dan kini mendapat perhatian Komisi III DPR RI yang mendorong perlindungan optimal bagi korban serta penegakan hukum yang profesional.

Kian memanasnya isu pelecehan seksual yang melibatkan tokoh agama kembali mencuat dengan laporan terhadap seorang pendakwah yang dikenal dengan inisial SAM. Pendakwah tersebut kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan tindakan tidak senonoh yang diduga dilakukan terhadap lima orang santri laki-laki. Laporan ini semakin memperkuat desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak tegas.

Kuasa hukum para korban, Achmad Cholidin, menegaskan bahwa pihaknya telah meminta penyidik untuk segera menetapkan status tersangka terhadap SAM, menyusul diadakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Achmad Cholidin menyampaikan kepada wartawan di Jakarta Selatan pada Kamis, 16 April 2026, bahwa setelah RDP tersebut, mereka mendesak agar penyidik segera mengambil langkah penetapan tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Misry. Perjuangan para korban semakin nyata dengan adanya pengakuan yang membuka berbagai detail mengejutkan mengenai modus operandi yang digunakan oleh terduga pelaku. Tidak hanya itu, pihak korban juga secara aktif mendorong agar SAM segera dipulangkan dari luar negeri, tempat ia diduga berada saat ini, yaitu di Mesir, agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di Indonesia. Menurut Achmad Cholidin, jika SAM tidak menunjukkan itikad baik untuk kembali ke tanah air, maka langkah koordinasi dengan Interpol menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan dan ditempuh oleh pihak berwenang. Modus operandi yang diungkapkan cukup mengkhawatirkan, bahkan disebut-sebut melibatkan nama Nabi dan aksi dilakukan di tempat-tempat yang seharusnya menjadi lokasi ibadah. Situasi kasus ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya dugaan adanya tekanan terhadap para korban. Kuasa hukum mengungkapkan bahwa terdapat upaya intimidasi yang kuat, bahkan ada dugaan pemberian sejumlah uang agar kasus ini dapat dihentikan. Ia menambahkan, 'Ada ancaman, bahkan korban yang ada di Mesir juga untuk tidak membuka perkara ini semuanya, ada juga mencoba memberikan dana supaya ini tidak berlanjut, baik oleh terduga ataupun utusannya.' Hal ini menunjukkan betapa seriusnya upaya untuk membungkam para korban dan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini sendiri telah resmi dilaporkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) sejak tanggal 28 November 2025, dengan nomor laporan resmi LP/B/586/XI/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Berdasarkan laporan tersebut, lokasi kejadian dugaan pelecehan seksual ini disebut berada di kawasan Bogor, Jawa Barat, dan seluruh korban berasal dari kalangan santri yang menempuh pendidikan agama. Sementara itu, pengacara lain yang juga mendampingi para korban, Triyono Haryanto, mengungkapkan lebih lanjut bahwa kasus ini tidak hanya dilaporkan ke polisi, tetapi juga telah dibahas secara mendalam dalam RDP bersama Komisi III DPR RI. Dalam pembahasan tersebut, turut melibatkan pihak Bareskrim Polri serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berdasarkan hasil rapat yang telah disepakati, aparat penegak hukum didorong untuk segera mengambil tindakan konkret berupa penetapan tersangka dan melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Langkah ini penting untuk mencegah potensi munculnya korban baru dan menghindari kemungkinan perusakan atau penghilangan alat bukti, serta mencegah terduga pelaku melarikan diri. Triyono Haryanto menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI juga meminta LPSK untuk berkoordinasi secara erat dengan Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Seksual Anak-Penyiksaan dan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri. Tujuan koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang optimal dan hak mereka atas pemulihan terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku. Lebih lanjut, Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan meminta Bareskrim Polri untuk memberikan laporan rutin setiap bulannya. Laporan berkala ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi para korban. Seluruh korban pelecehan seksual sesama jenis yang terseret dalam kasus ini adalah laki-laki dengan latar belakang pendidikan agama yang kuat, bahkan sebagian dari mereka telah berhasil menghafal Alquran lebih dari sepuluh juz, yang menambah mirisnya situasi ini. Kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang kembali mencuat dan menyeret nama Syekh Ahmad Al Misry ini, sekali lagi membuka tabir detail yang lebih mengejutkan dari para korban, menunjukkan betapa rentannya mereka yang seharusnya mendapatkan bimbingan agama justru menjadi korban dari tindakan keji





