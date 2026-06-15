Pendaftaran SPMB di Jakarta Dibuka Mulai 15 Juni 2026

Pendaftaran sistem penerimaan murid baru di Jakarta dibuka mulai 15 Juni 2026. Kesenjangan akses dan daya tampung masih menjadi isu meskipun sudah ditambah sekolah swasta gratis.

Pendaftaran sistem penerimaan murid baru di Jakarta dibuka mulai 15 Juni 2026. Kesenjangan akses dan daya tampung masih menjadi isu meskipun sudah ditambah sekolah swasta gratis.

Sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 ini mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru. Ruang lingkupnya adalah penerimaan murid baru pada satuan pendidikan negeri jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan SKB serta sekolah swasta melalui SPMB bersama dan SPMB sekolah swasta gratis. Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana mengatakan, secara keseluruhan daya tampung SPMB tahun ajaran 2026/2027 mencapai 245.980 murid baru.

Aksesnya diperluas melalui kerja sama sekolah swasta agar pilihan lebih luas, terutama bagi keluarga yang membutuhkan dukungan akses sekolah. Dinas Pendidikan Jakarta mencatat daya tampung sekolah negeri mencapai 228.163 murid baru. Ini terdiri dari PAUD 6.310 murid, SD 95.965 murid, SMP 73.289 murid, SMA 29.337 murid, SMK 19.541 murid, SLB 891 murid, dan SKB 2.830 murid. SPMB bersama melibatkan 298 sekolah swasta.

Jalur tersebut memungkinkan calon murid masuk ke sekolah swasta lewat jalur afirmasi atau biayanya ditanggung Pemprov Jakarta. Daya tampungnya mencapai 7.708 murid baru. Adapun kuotanya terbagi untuk SMP 1.597 murid, SMA 2.519 murid, dan SMK 3.592 murid. Sementara SPMB sekolah swasta gratis melibatkan 103 sekolah berdaya tampung 10.109 murid baru untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Tahapan pengajuan akun dan verifikasi kartu keluarga telah dilakukan secara bertahap sejak 18 Mei hingga 2 Juni 2026. Kemudian, pendaftaran penerimaan murid baru dijadwalkan mulai 15 Juni 2026. SPMB dilaksanakan secara daring untuk sekolah negeri jenjang SD, SMP, SMA, SMK, serta SPMB bersama. Sementara jenjang PAUD, SLB, dan SKB dilakukan secara hibrida, yakni gabungan daring dan luring.

Khusus SPMB sekolah swasta gratis dilaksanakan secara luring. Bagi masyarakat yang mengalami kendala, Dinas Pendidikan Jakarta menyediakan posko di semua sekolah negeri, suku dinas pendidikan, dan kantor dinas pendidikan, baik daring maupun luring. Informasi lengkap seputar SPMB tahun ajaran 2026/2027 dapat diakses melalui laman Disdik.jakarta.go.id dan SPMB.jakarta.go.id. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui media sosial resmi PMB Jakarta, yakni Instagram @officialpmbdki, Facebook PMBDKI1, dan X @PMBDKI.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti kesenjangan akses dan daya tampung. Tambahan sekolah swasta gratis dinilai belum mampu mengurangi angka tidak sekolah secara signifikan di Jakarta. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, terjadi krisis daya tampung sekolah negeri. Pada 2020, sebanyak 112.007 murid tertolak.

Lima tahun berselang, 142.345 siswa tertolak SPMB. Angka siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri bukan sekadar statistik, tetapi kegagalan sistematis dari kebijakan zonasi di wilayah padat penduduk. Mayoritas anak Jakarta tersingkir dari sekolah negeri akibat defisit daya tampung. Pada jenjang SD tersedia 98.464 kursi dari 159.790 calon murid, SMP 73.080 kursi dari 151.463 calon murid, dan SMA/SMK 50.400 kursi dari 132.261 calon murid.

Menurut Ubaid, lebih dari setengah lulusan jenjang SD dan SMP saat ini seakan dipaksa masuk ke sekolah swasta berbayar. Mereka juga menghadapi ancaman putus sekolah. Pemprov Jakarta menjanjikan mutu setara sekolah negeri, tetapi belum ada cetak biru standar pelayanan minimum terkait kapasitas guru, peningkatan sarana, atau kurikulum. Tanpa itu, pemerintah berisiko mensubsidi layanan pendidikan di bawah standar.

JPPI meminta Pemprov Jakarta untuk memasukkan semua sekolah gratis ke dalam satu portal sistem SPMB terpusat. Kemudian, kapasitas berbasis data agar ada kesesuaian kuota kursi secara presisi dengan data populasi pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus dan Program Indonesia Pintar di setiap wilayah. Pemprov Jakarta juga disarankan melakukan pemetaan secara spasial. Tujuannya, agar alokasi sekolah gratis berada dalam radius yang rasional bagi siswa rentan





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SPMB Pendaftaran Jakarta Sekolah Swasta Kesesjangan Akses

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