Pendaftaran PMB Madrasah DKI Jakarta 2026 Jalur Tahfidz Dibuka

Pendaftaran PMB Madrasah DKI Jakarta 2026 jenjang MA jalur Tahfidz akan dibuka pada 19 Juni 2026. Seleksi berdasarkan hafalan terbanyak dan tajwid terbaik. Jalur ini menyediakan kuota 7 persen dan diperuntukkan bagi calon siswa yang memiliki hafalan minimal 5 juz Al-Qur'an untuk MAN dengan melampirkan sertifikat tahfidz.

Pendaftaran PMB Madrasah DKI Jakarta 2026 jenjang MA jalur Tahfidz akan dibuka pada 19 Juni 2026. Seleksi berdasarkan hafalan terbanyak dan tajwid terbaik. Jalur ini menyediakan kuota 7 persen dan diperuntukkan bagi calon siswa yang memiliki hafalan minimal 5 juz Al-Qur'an untuk MAN dengan melampirkan sertifikat tahfidz.

Seleksi dilakukan berdasarkan jumlah hafalan terbanyak dan kualitas tajwid terbaik, dilanjutkan tes tahfidz pada 22 Juni 2026. Peserta yang dapat mendaftar yaitu calon murid baru yang telah melakukan pengajuan akun dan verifikasi akun sebelumnya. Seleksi berdasarkan grading hafalan Al Quran dari hafal juz minimal 2 Juz untuk CMB MTsN dan 5 Juz untuk CMB MAN dengan menyertakan Bukti/Sertifikat/Syahadah dari Lembaga Tahfidz dengan mengetahui Kepala Madrasah.

Jika dalam hal CMB hafal dengan jumlah juz yang sama, maka seleksi berikutnya berdasarkan Tajwid terbaik; CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka CMB dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain; CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi; CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 6, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah online pada tahun 2026. Asal Madrasah/Sekolah harus memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) dan terdaftar di EMIS (Madrasah) dan DAPODIK (Sekolah).

CMB MTsN Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026; CMB asal Madrasah/Sekolah luar provinsi DKI Jakarta yang sudah terakreditasi mengunggah Sertifikat Akreditasi. CMB yang bertempat tinggal dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan NIK Calon Murid Baru asal dari Provinsi DKI Jakarta. CMB yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta dengan NIK Calon Murid Baru asal dari Provinsi DKI Jakarta.

CMB yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta. CMB yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. CMB yang berasal dari Sekolah Asing wajib melampirkan Surat Rekomendasi/Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (sesuai format pada lampiran) tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali CMB bermaterai Rp.10.000,-. 1.

Menginput dan mengunggah Rapor Kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (Nilai Pengetahuan) MI/SD/Paket A/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula (Nilai Raport dikonversi ke Bahasa Indonesia) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PMB MTSN. 2.

Menginput dan mengunggah Rapor Kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, dan kelas 9 semester 1 mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS (Nilai Pengetahuan) MTs/SMP/Paket B/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustho (Nilai Raport dikonversi ke Bahasa Indonesia) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PMB MAN. a) Mengunggah Sertifikat/Piagam/Syahadah Tahfidz AlQur'an dari Lembaga Tahfidz yang kredibel; minimal 2 Juz untuk CMB MTsN dan 5 Juz untuk CMB MAN; b) Seleksi berdasarkan grading hafalan Al Quran dari hafal juz terbanyak sampai terendah, seleksi berikutnya berdasarkan Tajwid terbaik.

Jadwal PMB DKI Jakarta Jenjang MA Jalur Tahfidz adalah sebagai berikut: Verifikasi Akun: 13 - 23 Mei 2026 (Pukul 08.00 WIB Tgl. 13 Mei - Pukul 16.00 WIB Tgl. 23 Mei), Online Pendaftaran: 19 - 20 Juni 2026 (Pukul 00.00 WIB Tgl. 19 Juni s.d Pukul 12.00 WIB Tgl. 20 Juni), Online Tes Tahfidz: 22 Juni 2026 pukul 08:00 - 15:00 WIB di Madrasah Tujuan, Lapor Diri Online: 23 Juni 2026 pukul 13:00 - 23:59 WIB (Pukul 13.00 WIB Tgl. 18 Juni - Pukul 23.59 WIB Tgl. 18 Juni), Online





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PMB Madrasah DKI Jakarta Jalur Tahfidz Pendaftaran Seleksi Hafalan Tajwid Madrasah Sekolah Pendidikan

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