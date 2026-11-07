Pencurian Sagu dari Hutan Kampung Rawa oleh Warga Kampung Labayo

Warga Kampung Labayo mencuri pohon sagu dari hutan milik Kampung Rawa demi mengatasi kelaparan, menghadapi konflik dengan penjaga hutan.

Penduduk Kampung Labayo melakukan aksi pencurian pohon sagu di wilayah hutan Kampung Rawa untuk mengantisipasi kelaparan. Upaya ini dilakukan secara diam-diam oleh sekelompok warga di bawah koordinasi Barbasa, seorang panglima perang setempat, setelah sumber makanan alami mereka habis.

Rombongan tersebut memulai perjalanan dengan perahu rakit dari tepian Kampung Labayo. Mereka bergerak pelan membelah rawa saat jumlah penduduk desa sudah tidak tampak lagi. Sebelum masuk ke dalam hutan, Barbasa memberikan ancaman fisik kepada salah satu anggota rombongan sebagai tanda disiplin.

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Perencanaan Pencurian Sagu oleh Barbasa

Barbasa menetapkan instruksi tegas kepada seluruh anggota kelompok mengenai strategi pengambilan sumber makanan. Jika pohon sagu tidak ditemukan di wilayah mereka sendiri, mereka wajib mencuri dua pohon dari hutan Kampung Rawa.

Langkah ini diambil karena hutan tersebut masih utuh dan belum dibabat oleh tentara. Barbasa menekankan pada keharusan untuk merahasiakan niat dan aksi pencurian ini dari Bapa atau tokoh masyarakat lainnya di kampung asal mereka.

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Konfrontasi dengan Penjaga Hutan di Lokasi

Saat memasuki hutan, rombongan tidak menemukan satupun pohon sagu. Mereka justru menjumpai mesin-mesin milik orang asing dan pepohonan yang tumbang akibat pembalakan liar di wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi pertanda buruk bagi misi mereka.

Delapan orang bersenjatakan senjata laras panjang menghampiri kelompok tersebut. Abay, pemuda yang paling bersemangat, menolak untuk mundur dan memprotes tindakan tersebut dengan menunjukkan goloknya. Ia menegaskan bahwa hutan itu adalah leluhur mereka dan sumber mata pencaharian.

Konfrontasi berujung pada kekerasan fisik ketika dua tentara merobohkan Abay dengan pukulan ke perut dan kepala. Barbasa berusaha melerai dan meminta agar tidak ada tembakan yang mengarah pada anak muda tersebut, namun situasi tetap tegang.

Eksekusi Pencurian Pohon Sagu di Hutan Rawa

Rombongan berhasil menjauh dari lokasi konfrontasi dengan membawa Abay yang terluka. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke dalam hutan yang lebih dalam hingga memasuki wilayah suku lain. Barbasa memastikan bahwa mereka sekarang berada di hutan milik Kampung Rawa.

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Di tengah hutan yang lebat dan disertai suara binatang malam, rombongan akhirnya menemukan pohon sagu yang tegak menjulang. Barbasa membagi tugas pemotongan dan pengangkutan pohon tersebut ke dalam rakit. Abay dan penulis tugas menebang satu pohon, sementara Barbasa, Azok, dan Vincent menangani pohon kedua.

Pengangkutan pohon-sagut tersebut memakan tenaga ekstra mengingat kondisi fisik yang sudah kelelahan. Namun, semangat untuk membawa makanan kembali ke kampung yang kelaparan menjadi pendorong utama bagi setiap anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas mereka.

Kejadian Terakhir dan Pelarian dari Lokasi

Saat penulis sedang sendirian membawa bagian pohon sagu terakhir, tenaganya hampir habis. Teriakan yang dilontarkannya tidak sengaja menarik perhatian orang-orang Kampung Rawa yang sedang mengintai di sekitar area tersebut.

Orang-orang Kampung Rawa segera menyerang dengan melemparkan tombak ke arah rombongan. Barbasa segera menyadari bahaya maha dan memerintahkan seluruh anggota untuk lari cepat menuju rakit. Mereka berhasil menyelamatkan diri bersama sumber makanan yang telah dikumpulkan.