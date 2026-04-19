Pencuri Motor Diringkus Polisi Usai Melawan di Deli Serdang

Seorang pria berinisial DS (21) berhasil diamankan Tim Cobra Polres Binjai di Sunggal, Deli Serdang, setelah melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Tersangka diduga terlibat pencurian dengan pemberatan dan telah menghilangkan sepeda motor korban sejak November 2025. Polisi menyita kunci T dan ponsel sebagai barang bukti.

Tim Cobra Polres Binjai berhasil mengamankan seorang pria berinisial DS (21) yang diduga terlibat dalam aksi pencurian dengan pemberatan (curat). Penangkapan dilakukan di wilayah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara, pada Minggu dini hari, 19 April 2026, sekitar pukul 04.30 WIB. DS sempat melakukan perlawanan saat petugas hendak menangkapnya.

Penangkapan ini merupakan hasil dari laporan masyarakat yang memberikan informasi mengenai keberadaan tersangka. Kasus ini berawal dari laporan korban berinisial RAM yang kehilangan sepeda motor pada Kamis malam, 27 November 2025, di kawasan Jalan Gunung Semeru, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan. Sepeda motor yang hilang adalah Honda Vario 2012 warna hitam dengan nomor polisi BK 2031 ACU, yang diparkir di depan tempat usaha pangkas rambut milik korban.

Setelah menerima laporan, polisi segera melakukan penyelidikan intensif. Informasi yang didapat mengarahkan petugas pada keberadaan tersangka di Sunggal. Menindaklanjuti hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hizkia Siagian memerintahkan Tim Cobra untuk bergerak ke lokasi. Tim yang dipimpin oleh Kanit Pidum Iptu Benjamin Silaban dan Panit Pidum Ipda Dzaky Raditya ini bergerak menuju tempat persembunyian tersangka. Dalam proses penangkapan, DS melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga tim memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur hingga akhirnya tersangka berhasil diringkus.

Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian, antara lain satu buah kunci T beserta mata kuncinya dan satu unit telepon genggam merek Vivo berwarna hitam. Barang bukti ini diyakini digunakan tersangka dalam melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Saat ini, DS telah dibawa ke Mapolres Binjai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum.

Dalam berita lain, terungkap bahwa Musyawarah Nasional (Munas) III akan menjadi agenda utama yang akan diperjuangkan dan harus berhasil dalam musyawarah besar Kosgoro 1957 mendatang. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), Imam Fauzan A. Uskara, membantah keras tudingan adanya pemecatan massal terhadap ratusan pengurus DPW dan DPC PPP. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, diketahui menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Hotel Emersia, Bandar Lampung.

Di sisi lain, Polres Maluku Tenggara berhasil menangkap dua terduga pelaku penikaman berinisial HR (28) dan FU (36), dengan motif penikaman yang masih didalami. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan (Sumsel) bersama jajaran satuan wilayah berhasil mengungkap 116 laporan narkoba dengan total 163 tersangka. Seorang pria berinisial TI (55), terduga pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, juga telah ditangkap.

Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengungkapkan telah memberikan nasihat kepada Presiden RI ke-7 Jokowi mengenai ijazahnya sebagai seorang senior. Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, dilaporkan tewas setelah diserang orang tak dikenal pada Minggu, 19 April 2026, di Maluku.

Dalam konteks global, penelitian iklim memperingatkan bahwa Thailand berpotensi menyamai kondisi Gurun Sahara pada tahun 2070 akibat pemanasan global dan panas ekstrem yang mengancam kesehatan. Motif di balik pembunuhan mantan istri berinisial I (49) oleh pria berinisial TH alias Bang Tile akhirnya terkuak, diduga dilatarbelakangi oleh sakit hati berdasarkan pemeriksaan awal.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK, juga secara terbuka membeberkan perannya dalam perjalanan politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Sebanyak 16 peserta terpilih dari 250 pendaftar untuk mengikuti praktik lapangan setelah sebelumnya mendapatkan pembekalan teori di Balai Latihan Kerja (BLK) Jasa Pariwisata.

Pencarian rekomendasi ponsel fitur terbaik 2026 juga muncul, dengan fokus pada ponsel yang mendukung Google Maps dan YouTube untuk detoks digital tanpa kehilangan fungsi esensial, seperti contoh yang mengarah pada fitur smart phone yang ada.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pencuri Modus Pinjam HP Gasak Rp20 Juta di Gerai Tarik Tunai Lampung SelatanPelaku berinisial AK (47) berhasil diringkus polisi kurang dari 24 jam setelah melakukan pencurian uang tunai sekitar Rp20 juta di sebuah gerai penarikan uang di Lampung Selatan. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus pura-pura meminjam telepon genggam korban, kemudian menggasak uang dari laci yang terkunci saat korban lengah melayani pembeli lain. Pelaku kini telah diamankan dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan.

Read more »

Jusuf Kalla Jelaskan soal Ceramahnya di UGM yang Berujung Dilaporkan ke PolisiJusuf Kalla menjelaskan ihwal ceramahnya di Masjid UGM yang menjadi sorotan dan berujung laporan polisi.

Read more »

Azizah Salsha Cabut Laporan terhadap Bigmo dan RebsobPolisi sempat menetapkan dua youtuber, Resbob dan Bigmo, tersangka pencemaran nama Azizah Salsha

Read more »

10 Pelaku Penganiayaan Kades Pakel Lumajang Ditangkap, Mengaku Diperintah Seseorang Karena iniPolisi menangkap 10 pelaku penganiayaan terhadap Kepala Desa Pakel, Lumajang, Jawa Timur. Kepada polisi, pelaku mengaku diperintah seseorang yang merasa ...

Read more »

Viral Video Siswa Medan Seberangi Sungai Deli di Atas Pipa Air, Warganet Colek Prabowo SubiantoPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Pemilik Domba di NTT Diamankan Polisi Usai Bunuh PencuriTernaknya Dicuri, Pria di NTT Bacok Pelaku Hingga Tewas

Read more »