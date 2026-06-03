Pencopotan dan Penahanan Dadan Hindayana: Drama Korupsi di Balik Program MBG

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua wakilnya dicopot dan ditahan Kejagung atas dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengumuman mengejutkan ini terjadi setelah kunjungan terakhir Dadan bersama Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke SMPN 111 Jakarta pada Selasa (2/6/2026) untuk meninjau langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana .

Mereka menyantap hidangan yang sama dengan para siswa dan meninjau fasilitas dapur hingga hidroponik di SPPG Palmerah. Namun, siapa sangka bahwa momen itu menjadi yang terakhir bagi Dadan sebagai pimpinan BGN. Pada malam harinya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Dadan dari jabatannya, diikuti dengan pemberhentian dua wakilnya, Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya. Estafet kepemimpinan diserahkan kepada Nanik S Deyang yang didampingi Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal Trenggono.

Belum genap 24 jam setelah pencopotan, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN pada Rabu (3/6/2026) dini hari. Puncaknya, pada petang hari yang sama, Kejagung menetapkan Dadan, Lodewijk, dan Sony sebagai tersangka dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG. Mereka langsung ditahan. Langkah ini mengejutkan banyak pihak karena selama hampir 1,5 tahun, kritik terhadap program tersebut terus berdatangan, mulai dari kasus keracunan massal hingga dugaan penyimpangan pengadaan.

Namun, posisi mereka sebelumnya tampak kokoh. Program MBG sendiri telah mencapai 61,9 juta penerima manfaat per 12 Mei 2026, atau 74,8 persen dari target nasional. Namun, di balik angka itu, terdapat catatan kelam. Kementerian Kesehatan mencatat 445 kejadian dugaan keracunan dengan 37.673 korban di 36 provinsi.

Selain itu, terdapat temuan anggaran yang dianggap tidak wajar, seperti pengadaan motor listrik Rp42 juta per unit, kaos kaki Rp6,9 miliar, dan lisensi Zoom Rp5,7 miliar. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan bahwa pencopotan ini merupakan hasil evaluasi Presiden yang sudah lama mencermati berbagai informasi terkait program unggulannya tersebut





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Korupsi MBG Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Prabowo Subianto Kejaksaan Agung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dadan Hindayana Berencana MBG Dibagikan di Arab Saudi Sebelum DicopotMensesneg resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional dan melantik Naniek S. Deyang sebagai penggantinya, serta merombak jajaran manajemen BGN.

Read more »

Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan NormalIstana memastikan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional tidak mengganggu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis demi menjaga komitmen pemerintah terhadap pelayanan dan ekonomi nasional.

Read more »

Media Asing Soroti Pencopotan Dadan Hindayana dari Kepala BGN, Singgung Keracunan MBGSejumlah media asing menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Read more »

Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil BGN Resmi Terjerat Korupsi MBGPenyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan

Read more »