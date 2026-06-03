Pencopotan Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya dari Badan Gizi Nasional

Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, beserta dua wakilnya dari jabatannya. Selain Dadan, Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya juga diberhentikan. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S Deyang dan Agustina Arumsari untuk memimpin lembaga tersebut. Pencopotan ini didasari sejumlah laporan dari berbagai sumber terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis.

JAKARTA, KOMPAS — Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional beserta dua wakilnya disebut telah direncanakan Presiden Prabowo Subianto sejak beberapa waktu terakhir.

Hal ini didasari sejumlah laporan dari berbagai sumber terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Salah satu temuan yang mencuat ialah adanya indikasi praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Presiden Prabowo telah mencopot Dadan dari posisi Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026) malam. Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya, juga diberhentikan dari jabatannya.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN untuk memimpin lembaga tersebut. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Mayor Jenderal Trenggono selaku Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026), mengatakan, pencopotan Dadan dan dua wakilnya tidak terlepas dari evaluasi program MBG.

Ia menyebut, Presiden Prabowo sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisis, serta mengevaluasi berbagai informasi terkait tata kelola program utamanya tersebut.

"Saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal," ucapnya. Dudung mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tidak ingin sampai ada penyimpangan di program MBG, apalagi tindak pidana korupsi. Presiden berkali-kali mengingatkan agar jangan sampai program ini justru menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok, ataupun golongan.

"Betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Bapak Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul, dengan bergizi makanan akan menjadi pintar dan sebagainya," tegasnya. Presiden Prabowo tidak ingin sampai ada penyimpangan di program MBG, apalagi tindak pidana korupsi. Presiden berkali-kali mengingatkan agar jangan sampai program ini justru menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok, ataupun golongan.

Tak sampai sehari Dadan dan kedua wakilnya dicopot, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor BGN di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait dengan kasus yang tengah diselidiki. Dudung menduga kemungkinan besar kasus yang diselidiki Kejagung berkaitan dengan praktik jual beli titik dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab, informasi semacam itulah yang juga masuk ke Presiden.

"Ya, kemungkinan besar seperti itu, banyaklah informasi ke beliau (Presiden Prabowo). Salah satu faktornya itu," ujarnya. Menurut Dudung, keputusan Presiden Prabowo mencopot Dadan dan kedua wakilnya di BGN bukanlah serta-merta dari temuan di lapangan, melainkan juga informasi dari banyak sumber.

"Saya yakin. Kalau saya, kan, dulu sudah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan ada hal-hal ketimpangan, dan tetapi yang baiknya juga banyak, ya. Namun, Presiden inginnya sempurna, bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau karena ini itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tuturnya.

Selain soal dugaan praktik jual beli titik SPPG, lanjut Dudung, faktor lain yang menjadi dasar pencopotan Dadan dan kedua wakilnya ialah persoalan manajemen dan tata kelola program MBG. Ia mengatakan niat baik Presiden untuk mencerdaskan anak-anak melalui program MBG ini tidak hanya sekadar makan. Manajemen ini harus diatur sehingga tidak ada celah-celah penyimpangan-penyimpangan yang dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai dapur, yayasan, bahkan SPPG-nya sendiri.

"Sehingga pastinya akan menurunkan kualitas. Nah, ini yang akan kami kawal terus. Pokoknya saya akan cek di lapangan," ujarnya. Dudung pun tak menampik bahwa pergantian Dadan dan kedua wakilnya sudah direncanakan sejak lama oleh Presiden Prabowo.

"Saya yakin sudah direncanakan sebelumnya," tegasnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, persoalan penegakan hukum di BGN lebih baik diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ia menilai aparat penegak hukum tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam menyelidiki kasus di sana. Menurut Dasco, dugaan-dugaan pelanggaran di BGN sebenarnya sudah disampaikan oleh Komisi IX selama ini kepada pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap BGN itu tentunya sudah menjadi bagian dari masukan sehingga masukan itu sudah diakomodasi oleh pemerintah.

"Dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah," katany





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pencopotan Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional Badan Gizi Nasional Program Makan Bergizi Gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Komisi IX Kompleks Parlemen Presiden Prabowo Subianto Kepala Staf Kepresidenan Penyimpangan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penyalahgunaan Kekayaan Negara Transparansi Akuntabilitas Kewajiban Pertanggungjawaban Kualitas Pendidikan Kebijakan Pendidikan Pemerintah Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi IX Komisi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pergantian Tiga Pimpinan BGN, Pencopotan Dadan Hindayana, dan Pemberhentian Lodewyk Pusung dan Sony SanjayaMensesneg Prasetyo Hadi didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengumumkan pergantian tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Selasa (2/6) malam. Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya telah dipecat dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo melakukan monitoring dan evaluasi selama hampir satu setengah tahun.

Read more »

Istana: Pencopotan Dadan Hindayana Setelah Monitoring Selama 1,5 TahunPrabowo melakukan pergantian posisi pimpinan pada lembaga yang mengurus proyek andalannya, makan bergizi gratis alias MBG, pada Selasa, 2 Juni 2026.

Read more »

Aspirasi Publik di Balik Pencopotan Kepala BGN Dadan HindayanaBGN diharapkan berbenah dan evaluasi secara menyeluruh usai pergantian pimpinan.

Read more »

Istana: Pencopotan Dadan Hindayana Setelah Monitoring Selama 1,5 TahunMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto mecopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana didasarkan

Read more »