Pencarian Pengganti Yann Sommer: Inter Milan Pertimbangkan Kiper Lokal untuk Musim 2026

Walter Zenga menyarankan Inter Milan untuk merekrut kiper asal Italia guna menggantikan Yann Sommer yang akan hengkang, dengan Elia Caprile muncul sebagai kandidat paling realistis.

Kabar mengejutkan datang dari markas Inter Milan menjelang pembukaan bursa transfer musim panas tahun 2026. Yann Sommer , penjaga gawang andalan yang telah menjadi pilar penting di bawah mistar gawang Nerazzurri, dikabarkan akan segera meninggalkan Stadion Giuseppe Meazza. Kepergian Sommer ini tentu menyisakan lubang besar yang harus segera ditambal oleh manajemen klub. Legenda Inter Milan sekaligus mantan pelatih, Walter Zenga , angkat bicara mengenai situasi ini.

Zenga, yang pernah memiliki pengalaman melatih di Indonesia bersama Persita Tangerang, memberikan pandangan taktis mengenai siapa yang layak menggantikan peran vital Sommer di masa depan. Dalam analisisnya, Zenga menegaskan bahwa Inter Milan sebaiknya memprioritaskan kiper berkebangsaan Italia untuk menjaga identitas tim. Menurut Zenga, memiliki inti pemain lokal yang solid merupakan fondasi penting bagi klub sebesar Inter Milan untuk tetap kompetitif di kancah domestik maupun Eropa. Ia menyebut beberapa nama kiper potensial yang sedang naik daun di Serie A, seperti Marco Carnesecchi dari Atalanta dan Elia Caprile yang kini memperkuat Cagliari. Meskipun Zenga juga mengakui kualitas Guglielmo Vicario yang bermain untuk Tottenham Hotspur, faktor harga menjadi penghalang utama. Banderol harga Vicario yang mencapai 30 juta euro atau setara dengan Rp 604 miliar dinilai terlalu fantastis bagi anggaran belanja Inter Milan yang tengah melakukan efisiensi finansial di musim depan. Sementara itu, manajemen Inter Milan melalui Beppe Marotta juga terus melakukan pemantauan terhadap pasar pemain internasional. Beberapa nama muncul ke permukaan sebagai alternatif, seperti Andriy Lunin dari Real Madrid dan Noah Atubolu dari Freiburg. Namun, hingga saat ini, Elia Caprile tampaknya menjadi target yang paling realistis secara ekonomi bagi kubu Nerazzurri. Caprile dianggap memiliki performa yang stabil dan mampu beradaptasi dengan gaya bermain di Italia. Selain urusan transfer, performa lini belakang Inter juga menjadi sorotan. Guglielmo Vicario sendiri sempat memuji ketangguhan bek Micky van de Ven dalam laga krusial sebelumnya. Kini, para pendukung Inter Milan menanti langkah nyata dari direksi untuk menentukan siapa yang akan berdiri di bawah mistar gawang pada musim 2026-2027 mendatang demi melanjutkan dominasi klub di Liga Italia dan kompetisi antarklub Eropa





