Pencarian Intensif Kenji (5) yang Terseret Arus di Sungai Way Pisang Lampung Selatan

Tim SAR gabungan, termasuk penyelam Basarnas, terus melakukan pencarian terhadap Kenji (5) yang diduga terseret arus di Sungai Way Pisang, Lampung Selatan. Operasi melibatkan berbagai instensi dengan penyisiran menggunakan perahu karet dan penyelam di sepanjang sungai. Keluarga korban melaporkan kejadian setelah debit air tiba-tiba naik. Pihak SAR mengimbau masyarakat untuk berwaspada di area sungai, terutama saat musim hujan, untuk mencegah tragedi serupa.

Tim SAR gabungan, yang melibatkan penyelam Basarnas , terus melakukan pencarian terhadap Kenji (5), anak yang diduga terseret arus di Sungai Way Pisang , Lampung Selatan , pada Sabtu (6/6).

Korban, warga Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, terakhir terlihat bermain di tepian sungai sebelum debit air tiba-tiba naik. Tim yang terdiri dari Basarnas, BPBD, Damkarmat, TNI, Polri, aparatur desa, dan warga setempat melakukan penyisiran dengan perahu karet dan penyelam di sepanjang aliran sungai. Koordinator Pos SAR Bakauheni, Rezie Kuswara, menyatakan pencarian masih berlangsung dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan personel. Peningkatan debit air sungai yang mendadak di sekitar pukul 15.00 WIB diduga menjadi penyebab korban terseret.

Keluarga segera melaporkan kejadian, memicu respons cepat dari various instansi. Tim SAR mengimbau masyarakat untuk berhati-hati di area sungai, terutama saat musim hujan, untuk mencegah kejadian serupa. Operasi ini mencakup pemantauan di titik strategis dan penggunaan peralatan pendukung untuk memperluas jangkauan pencarian. Peristiwa ini menekankan pentingnya kesadaran akan bahaya sungai, terutama bagi anak-anak, serta kepentingan koordinasi instansi dalam situasi darurat





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Pencarian Anak Hilang Sungai Way Pisang Lampung Selatan Tim SAR Gabungan Basarnas

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