Masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan sosial (bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) periode April-Juni 2026 melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos).Memasuki Mei 2026, pencairan bansos tahap April-Juni menjadi perhatian masyarakat, termasuk penerima BPNT dan PKH.Pencairan Bansos Mei 2026: PKH dan BPNT Berlanjut, BLT Kesra Rp900 Ribu Kapan?, Kemensos menyebut data penerima bansos bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam sistem tersebut, masyarakat dibagi ke dalam 10 desil berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, mulai dari pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, hingga kepemilikan aset. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Desil 1 hingga 4 menjadi prioritas penerima bansos PKH dan BPNT. Sementara desil 5 masih dapat menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Kemensos menyebut status desil dapat berubah sesuai kondisi masyarakat dan bisa diperbarui melalui desa, kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi cek bansos.

