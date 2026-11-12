Pencabutan Suket Ijazah Gibran Resmi, Menko Yusril: Penyetaraan Batal dan Tidak Mengikat

Menko Yusril Ihza Mahendra memastikan pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka telah resmi dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menko Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pencabutan Surat Keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka telah dilaksanakan secara sah. Langkah administratif ini merupakan eksekusi nyata dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Subhan Palal dalam perkara penyetaraan pendidikan mantan Wakil Presiden tersebut.

Ekskusi Putusan MA dan Dasar Hukum Pencabutan

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan ini secara resmi mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang sebelumnya diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2019.

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Dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis, Menko Yusril menegaskan bahwa surat keterangan penyetaraan tersebut telah resmi dicabut dan putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, proses penyetaraan pendidikan bagi Gibran Rakabuming Raka dinyatakan batal dan surat keterangan lama tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.

Menko Yusril menambahkan bahwa tindakan pencabutan ini bukan sekadar prosedur administratif biasa, melainkan konsekuensi langsung dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk menaati putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pejabat negara melaksanakan amar putusan pengadilan secara utuh.

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Analisis Yusril mengenai Upaya Hukum dan Implikasi Konstitusi

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa setelah surat keterangan penyetaraan dicabut secara resmi, tidak tersedia lagi upaya hukum apa pun yang dapat ditempuk untuk mempertahankan keberlakuan dokumen tersebut. Menurutnya, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat atau termohon dalam persidangan.

Menteri Yusril juga menyoroti implikasi serius dari pencabutan ini terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Ia menyatakan bahwa apabila persyaratan pendidikan yang menjadi syarat mutlak bagi jabatan tersebut dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan, maka konsekuensi hukumnya harus menjadi perhatian utama bagi otoritas terkait.

Dari perspektif hukum tata negara, Menko Yusril menegaskan bahwa jika penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sudah batal sejak awal, berarti secara hukum dia tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Oleh karena itu, konsekuensi hukum selanjutnya adalah apakah yang bersangkutan akan berhenti secara sukarela atau wajib diberhentikan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.

Rincian Putusan Mahkamah Agung dan Prosedur Kemendikdasmen

Putusan lengkap Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 terkait permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal telah diunggah secara resmi oleh institusi kehakiman tertinggi. Dokumen putusan ini mencakup pertimbangan hukum yang komprehensif yang menjadi dasar MA mengabulkan permohonan kasasi pemohon, yang pada intinya membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka.

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Dalam perkara tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berstatus sebagai pihak Tergugat atau Termohon. Putusan Mahkamah Agung tersebut secara resmi dikirim ke Pengadilan Pengaju dan telah dicatat atau minutasi pada hari Selasa, tanggal 10 November, yang menandai selesainya proses administratif peradilan dalam perkara ini.

Kemendikdasmen kemudian menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tatang Muttaqin pada Senin, tanggal 11 November. Keputusan ini memerintahkan penarikan ulang surat keterangan nomor 9149/D.D1/KS/2019 dari pihak yang ditunjuk atau pihak lainnya, sekaligus menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas hukum administrasi yang berlaku.