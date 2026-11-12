Pencabutan Suket Ijazah Gibran Konsekuensi Putusan MA

Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan pencabutan Surat Keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai tindak lanjut wajib putusan Mahkamah Agung.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi kehilangan status hukum dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkannya sejak tahun 2019. Langkah administratif ini diambil secara langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen setelah menerima instruksi formal untuk mencabut Surat Keterangan atau Suket terkait. Pencabutan ini bukan merupakan keputusan sepihak, melainkan implementasi hukum yang mengikat atas dasar putusan akhir dari lembaga peradilan tertinggi di negara ini.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan secara eksplisit bahwa tindakan administratif ini adalah konsekuensi langsung dari putusan Mahkamah Agung. Yusril menjelaskan bahwa mekanisme hukum negara menuntut kepatuhan penuh terhadap setiap vonis yang telah mencapai derajat kekuatan hukum tetap. Dalam konteks kasus Gibran, pencabutan dokumen ini merupakan wujud nyata dari prinsip bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum, termasuk para pejabat tinggi negara yang sedang memegang amanah publik.

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Mekanisme Hukum Putusan MA Dan Tindakan Kemendikdasmen

Proses pencabutan ini diwujudkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Dokumen resmi tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2026 dan secara spesifik mencabut Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Penghapusan referensi terhadap SK lama dalam SK baru ini secara teknis menghapus validitas administrasi pendidikan Gibran yang pernah diakui oleh pemerintah sebelumnya.

Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa dengan adanya Surat Keputusan terbaru ini, maka dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2019 untuk Gibran secara otomatis kehilangan kekuatan hukum mengikat. Keputusan Direktur Jenderal tersebut menjadi instrumen teknis utama yang menghubungkan putusan yudisial dengan realisasi administratif di kementerian teknis. Tanpa dasar hukum dari SK baru ini, maka seluruh status akademik yang pernah diterbitkan untuk kepentingan pemilihan atau administrasi lainnya menjadi tidak valid secara yuridis.

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Posisi Pihak Berkepentingan Dan Gugatan Subhan Palal

Latar belakang dari serangkaian proses hukum ini bermula dari gugatan kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal terhadap status pendidikan Gibran. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi tersebut, sehingga putusan pengadilan menjadi bersifat final dan mengikat bagi seluruh instansi pemerintah. Yusril Ihza Mahendra mengulangi pernyataan melalui keterangan tertulis pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 bahwa putusan tersebut sudah final, sehingga penyetaraan pendidikan Pak Gibran dinyatakan batal demi hukum.

Ketegasan Menko Yusril juga mencerminkan posisi resmi pemerintah terhadap setiap upaya yang dilakukan oleh pihak manapun untuk menentang putusan pengadilan. Subhan Palal sebagai pihak yang menggugat berhasil membuktikan ketidakvalidan dokumen di tingkat kasasi, sehingga pemerintah tidak memiliki alasan untuk mempertahankan dokumen yang telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung. Kepatuhan ini bukan sekadar pilihan politik, melainkan kewajiban konstitusional yang harus ditegakkan untuk menjaga integritas sistem pemerintahan dan hukum Indonesia.

Dampak Administrasi Dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan

Langkah pencabutan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pejabat pemerintahan dalam mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini merujuk secara tegas pada Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mewajibakan instansi pemerintah untuk melaksanakan setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu yang ditetapkan secara prosedural.

Dampak nyata dari pencabutan Suket ini adalah hilangnya legitimasi administratif bagi Gibran Rakabuming Raka dalam konteks persyaratan pendidikan. Meskipun secara faktual Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden, dokumen pendidikan yang menjadi salah satu syarat konstitusional untuk jabatan tersebut kini tidak lagi berlaku. Ketaatan terhadap hukum ini penting untuk ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas para pemimpin bangsa. Sistem administrasi negara harus berjalan sesuai aturan yang ditetapkan tanpa pengecualian bagi siapapun, termasuk pejabat setingkat wakil presiden. Pencabutan ini menutup babak administratif dari isu yang telah berkepanjangan dan mengembalikan status dokumen pendidikan Gibran ke posisi awal sebelum penyetaraan diterbitkan.