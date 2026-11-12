Pencabutan SK Penyetaraan Ijazah Gibran Final Sesuai Putusan MA

Menteri Abdul Mu'ti mengonfirmasi pencabutan SK penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini menegakkan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan yuridis penyetaraan tersebut secara definitif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti secara resmi memverifikasi bahwa Surat Keputusan Nomor 206 Tahun 2026 telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus ( Ditjen Dikmen Diksus) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Abdul Mu'ti saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta pada Kamis untuk memberikan kepastian hukum mengenai status yuridis dokumen penyetaraan pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Mekanisme Pencabutan SK 9149/D.D1/KS/2019

SK Nomor 206 Tahun 2026 ini secara tegas mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen lama tersebut sebelumnya diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2019 dan telah ditandatangani oleh Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada Senin, 11 November.

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Kepentingan publik mendapat perlindungan hukum melalui mekanisme pencabutan ini yang berlaku asas erga omnes. Artinya, SK penyetaraan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap siapa pun, termasuk pihak yang dituju maupun pihak ketiga lainnya, sehingga secara otomatis menghilangkan dasar yuridis bagi status pendidikan Gibran.

Kewajiban Eksekusi Putusan Mahkamah Agung

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Perundang-undangan (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa tindakan administratif ini merupakan implementasi langsung dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan hukum yang diajukan oleh Subhan Palal. Yusril menekankan bahwa pencabutan ini bukan sekadar perubahan kebijakan, melainkan kepatuhan mutlak terhadap hukum tertinggi negara.

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Dalam pandangannya, kewajiban ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 53 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi tersebut mewajibkan setiap pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan amar putusan, sehingga tidak ada ruang bagi penolakan atau penundaan eksekusi keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Status Hukum Final dan Dampak Jangka Panjang

Status hukum dari penyetaraan pendidikan untuk Gibran Rakabuming Raka kini telah berubah secara fundamental dan final. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa dengan dicabutnya Surat Keterangan sebelumnya dan diterbitkannya SK Nomor 206 Tahun 2026, maka penyetaraan pendidikan tersebut secara resmi dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Pengacara dan pemohon Subhan Palal telah memenangkan posisi yuridisnya di tingkat kasasi, yang berarti tidak tersedia lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuk untuk mempertahankan keberlakuan dokumen lama. Penegakan hukum ini menutup semua celah administrative yang sebelumnya mungkin dapat digunakan untuk mempertahankan klaim penyetaraan ijazah tersebut di masa mendatang.