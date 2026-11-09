Pencabutan HGU 11 Perusahaan Karhutla: Detail Penindakan Kementerian ATR BPN

Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengurai langkah tegas pencabutan izin 11 korporasi penyebab kebakaran hutan. Temukan rincian nama perusahaan dan luas lahan yang dikenai sanksi administratif ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid secara resmi mengumumkan rekomendasi pencabutan Hak Guna Usaha untuk sebelas perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 9 November 2026, sebagai tindak lanjut koordinasi antara Kementerian ATR BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rekomendasi Pencabutan Berdasarkan Analisis Bareskrim

Nusron Wahid menjelaskan bahwa rekomendasi penarikan hak tersebut didasarkan pada investigasi yang dilakukan oleh Kabareskrim Polri. Dari hasil pengkajian, diketahui bahwa sebelas korporasi tersebut terdiri dari perusahaan domestik serta perusahaan asing yang memiliki aset di Indonesia. Asal negara asal perusahaan asing ini meliputi Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

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Tindakan administratif yang direkomendasikan mencakup berbagai tingkat sanksi mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian lahan, hingga keputusan untuk tidak memperpanjang atau memperbarui hak guna usaha. Langkah ini merupakan implementasi nyata dari upaya pemerintah dalam menindaklanjuti temuan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk keperluan perluasan perkebunan.

Kelompok Pertama HGU Dicabut Sepenuhnya

Dalam klasifikasi pertama, terdapat tiga perusahaan dengan HGU yang akan dicabut secara keseluruhan. Pertama, PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan 4.000 hektare. Kedua, PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang memiliki HGU seluas 11.558,11 hektare.

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Ketiga, PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang memiliki dua bidang HGU dengan luas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare. Alasan utama pencabutan total ini adalah kondisi lahan yang terbakar lebih dari lima puluh persen, ketidaksesuaian sarana prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Status HGU Tidak Dapat Diperpanjang atau Ditetapkan

Kelompok kedua menyangkut eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Untuk perusahaan ini, kebijakan yang diambil adalah tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Hal ini menunjukkan status lahan yang dianggap tidak layak untuk dilanjutkan aktivitas perkebunannya di masa depan.

Selain itu, ada tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak akan dipertimbangkan untuk diberikan HGU maupun izin usaha perkebunan. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Menteri Nusron memutuskan untuk tidak memberikan HGU bagi ketiga perusahaan ini. Keputusan ini akan dilanjutkan dengan koordinasi bersama Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan yang sudah ada, guna memastikan tidak ada celah hukum yang bisa disalahgunakan.

Penyesuaian Sebagian dan Pendalaman Data

Pada kelompok keempat, terjadi pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan ini memiliki luas HGU 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari lima puluh persen dan terdapat ketidaksesuaian sarana prasarana, sehingga hanya sebagian lahan yang dikenai sanksi.

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Kelompok kelima melibatkan tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman data lebih lanjut. Data tersebut meliputi HGU 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare atas nama PT STP, HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API, serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS.

Pendalaman data pada kelompok kelima ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid sebagai dasar penentuan keputusan akhir. Menteri Nusron menekankan bahwa setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan Hukum dan Prosedur Penyelesaian Kasus

Penanganan kasus ini mengacu pada sejumlah regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta peraturan menteri terkait penanganan kasus pertanahan dan pelepasan hak guna usaha pada lahan yang terbakar.

Proses penyelesaian kasus dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian, kajian hasil penelitian, ekspose, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir. Tahapan terakhir adalah penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus yang akan menjadi dasar tindak lanjut pencabutan izin perusahaan penyebab karhutla.