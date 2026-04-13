Penataan Rasuna Said Ditargetkan Rampung 22 Juni, Jadi Kado Ulang Tahun Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan penataan kawasan Rasuna Said selesai pada 22 Juni 2026 sebagai kado ulang tahun Jakarta. Proyek ini meliputi pembongkaran tiang monorel, penataan jalan, pedestrian, dan pembuatan taman dengan anggaran Rp100 miliar. Diharapkan kawasan tersebut akan menyerupai Sudirman-Thamrin.

Gubernur DKI Jakarta , Pramono Anung Wibowo, menyatakan target penyelesaian penataan kawasan Rasuna Said , Jakarta Selatan, pada 22 Juni 2026. Hal ini bertujuan agar kawasan tersebut siap diresmikan sebagai kado istimewa untuk perayaan ulang tahun ke-499 Jakarta . Pernyataan ini disampaikan oleh Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta , pada hari Senin (13/4/2026).

Pramono mengungkapkan harapannya agar kawasan Rasuna Said dapat bertransformasi serupa dengan kawasan Sudirman-Thamrin, yang dikenal dengan pedestrian yang nyaman dan ruas jalan yang lebar. Ia mengakui bahwa pembangunan pedestrian di Rasuna Said saat ini masih berlangsung, dan dampaknya memang menimbulkan tantangan berupa kemacetan lalu lintas. Namun demikian, Pramono menekankan bahwa efek tersebut tidak terhindarkan dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk memberikan peningkatan kualitas kawasan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan dana sebesar Rp100 miliar untuk proyek penataan Rasuna Said. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai aspek, mulai dari pembuatan selokan, penataan jalan dan pedestrian, hingga pembangunan taman. Prioritas utama saat ini adalah penyelesaian pembongkaran tiang monorel dan penataan jalan di kawasan tersebut. Setelah penataan Rasuna Said selesai, pemerintah juga berencana untuk merapikan tiang monorel di kawasan Senayan.

Penataan kawasan Rasuna Said ini diharapkan tidak hanya memberikan tampilan baru bagi Jakarta, tetapi juga meningkatkan kenyamanan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan secara keseluruhan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan infrastruktur dan fasilitas publik di ibu kota. Pramono optimis bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Jakarta.

Pembangunan infrastruktur jalan, pedestrian, dan fasilitas publik lainnya merupakan bagian penting dalam mewujudkan kota yang modern, nyaman, dan berkelanjutan. Pemerintah provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya, serta meningkatkan kualitas hidup di ibu kota.

Selain penataan Rasuna Said, pemerintah juga memiliki berbagai proyek pembangunan lainnya yang sedang berjalan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan transportasi publik, perbaikan fasilitas kesehatan, pengembangan ruang terbuka hijau, dan berbagai inisiatif lainnya yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya proyek penataan kawasan Rasuna Said, diharapkan dapat memberikan dorongan bagi peningkatan investasi di Jakarta, serta meningkatkan daya tarik kota sebagai tempat tinggal, bekerja, dan berwisata.

Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa semua proyek pembangunan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Tujuan utama dari semua upaya ini adalah untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik bagi semua warganya, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.

Pramono Anung, dalam sambutannya di Gedung DPRD DKI Jakarta, juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Ia mengajak seluruh warga Jakarta untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara fasilitas publik yang telah dibangun, serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, pembangunan kota dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua kegiatan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua dana yang digunakan dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat lebih percaya kepada pemerintah, serta lebih aktif dalam mendukung pembangunan kota.

Pemerintah DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Pramono Anung, bertekad untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota yang modern, nyaman, dan berkelanjutan. Melalui berbagai proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta dengan dukungan penuh dari masyarakat, Jakarta diharapkan dapat menjadi kota yang lebih baik bagi semua warganya.





