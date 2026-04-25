Penataan Kawasan Parung: Langkah Strategis Kabupaten Bogor Menuju Sentra Ekonomi Baru

Pemerintah Kabupaten Bogor memulai transformasi kawasan Parung menjadi sentra ekonomi baru melalui penataan Pasar Parung yang terintegrasi dan berkelanjutan, sebagai persiapan menarik investasi besar pada 2026-2027.

Pemerintah Kabupaten Bogor tengah gencar melakukan penataan menyeluruh di kawasan Parung , Kabupaten Bogor , Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya transformasi wilayah utara menjadi sentra ekonomi baru yang menjanjikan.

Langkah strategis ini tidak hanya berfokus pada penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang kerap menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah, melainkan merupakan implementasi dari strategi pembangunan kawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Penataan ini diproyeksikan akan menjadi fondasi penting untuk menarik investasi besar-besaran yang ditargetkan masuk ke wilayah Kemang, Ciseeng, dan Parung pada periode 2026-2027. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa penataan kawasan Parung harus dilakukan secara adil, terukur, dan tidak bersifat parsial.

Pendekatan holistik diperlukan untuk menangani berbagai aspek, mulai dari penataan PKL, peningkatan kebersihan lingkungan, pengaturan lalu lintas yang lebih efisien, hingga penyediaan fasilitas pasar yang memadai dan representatif. Rudy menekankan bahwa tujuan utama dari penataan ini adalah mempersiapkan Parung sebagai wajah baru perekonomian daerah dan pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Bogor bagian utara. Persiapan ini tidak bisa ditunda dan harus dilakukan secara berkelanjutan agar Parung mampu menarik minat investor dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan penataan yang efektif, pemerintah daerah berencana membentuk posko terpadu yang memiliki landasan hukum yang jelas melalui Surat Keputusan (SK). Posko ini akan menjadi pusat koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan penataan, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bekerja sama secara sinergis. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat personel di lapangan, termasuk menambah jumlah tenaga harian lepas (PHL) yang ditempatkan di titik-titik strategis untuk membantu proses penataan dan pengawasan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa penataan wilayah dilakukan secara bertahap dan estafet. Setelah berhasil melakukan penataan di kawasan Cibinong, kini perhatian pemerintah daerah mulai dialihkan ke Parung sebagai kawasan strategis berikutnya. Ajat menegaskan bahwa konsep penataan yang diterapkan bukanlah menggusur PKL, melainkan menata mereka secara lebih teratur dan nyaman. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi PKL agar tetap dapat berjualan, namun dengan pengaturan yang lebih rapi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Penataan ini sejalan dengan semangat Tegar Beriman, yang menekankan pentingnya ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain penataan PKL, pemerintah daerah juga akan melakukan optimalisasi aset-aset lama yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Salah satu contohnya adalah terminal Parung, yang akan diaktifkan kembali dan diintegrasikan dengan Pasar Parung. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan memudahkan akses masyarakat ke pasar.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan membangun akses jalan baru untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antara Parung dengan wilayah-wilayah lain di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan kawasan Parung menjadi satu kesatuan yang terhubung dengan Ciseeng dan wilayah sekitarnya. Pengembangan ini akan mencakup pemanfaatan potensi lokal sebagai ikon kawasan, seperti potensi pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

Dengan mengintegrasikan potensi lokal ke dalam pengembangan kawasan, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan identitas unik bagi Parung dan menarik minat wisatawan. Ajat Rochmat Jatnika menambahkan bahwa penataan Parung merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berinovasi dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan penataan kawasan Parung diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain di Kabupaten Bogor, dan menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan daerah secara keseluruhan. Pemerintah daerah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses penataan ini, agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa penataan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pihak.

Pemkab Bogor mulai transformasi Parung sebagai sentra ekonomiPemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai melakukan transformasi kawasan Parung sebagai sentra ekonomi baru di wilayah utara Kabupaten Bogor melalui ...

