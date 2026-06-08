Penataan Akses Stasiun KRL dan Integrasi Antarmoda Diperlukan Atasi Kemacetan yang Meningkat

Kenaikan jumlah penumpang KRL tidak diikuti oleh perbaikan akses keluar‑masuk stasiun, menyebabkan kemacetan di Palmerah, Grogol, dan Serpong. Pemerintah berencana revitalisasi trotoar, penertiban PKL, dan pembangunan flyover serta fasilitas pejalan kaki untuk mengoptimalkan integrasi antarmoda.

Jumlah penumpang kereta komuter ( KRL ) di wilayah Jabodetabek terus mencatat kenaikan yang signifikan, namun permasalahan akses keluar‑masuk stasiun masih jauh dari kata tertata. Di berbagai titik, mulai dari Stasiun Palmerah (Jakarta Pusat), Stasiun Grogol (Jakarta Barat), hingga Stasiun Serpong dan Pondok Ranji (Tangerang Selatan), pola kemacetan tampak serupa.

Ojek daring, angkutan umum, dan taksi bersaing memperebutkan ruang di badan jalan, sementara trotoar dipenuhi pedagang kaki lima (PKL). Pada beberapa lokasi, pelintasan sebidang memperparah antrean kendaraan, meski pada kuartal pertama 2026 KAI Commuter melayani 87,9 juta penumpang, naik 7 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut belum diimbangi dengan penataan infrastruktur yang memadai, sehingga antrean di pintu masuk dan keluar stasiun tetap panjang.

Di Palmerah, contoh konkret terjadi pada Senin 1 Juni 2026 ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpam) menertibkan PKL di sepanjang trotoar menuju pintu masuk stasiun. Pada saat bersamaan, ojek dan taksi tetap berhenti menunggu penumpang, termasuk di lajur khusus Transjakarta. Meskipun kawasan ini telah direvitalisasi dengan penambahan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan dua halte, area di bawah JPO menjadi titik kumpul penumpang yang melanggar alur berjalan.

Warga setempat, Sheila, 28 tahun, mengaku lebih suka memesan ojek di sekitar minimarket dekat Halte Pasar Palmerah karena lokasinya lebih terlihat dan efisien, sementara pengemudi ojek cenderung menunggu di pinggir jalan yang sempit. Pemerintah Kota Jakarta Pusat merespon dengan rencana menata kembali trotoar, menertibkan PKL, serta mempertimbangkan relokasi penjual ke kios kosong di dalam Pasar Palmerah dan Pasar Pisang, guna memberi ruang yang lebih aman bagi pejalan kaki.

Upaya serupa juga tengah digalakkan di Stasiun Grogol, dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Flyover Latumenten sepanjang 380 meter yang diharapkan dapat mengalihkan arus kendaraan pribadi ke tingkat atas, sementara jalur pejalan kaki dan angkutan umum tetap di permukaan. Pembangunan yang dimulai pada 2025 ini diharapkan meredam kemacetan yang dipicu oleh pelintasan sebidang dan keberadaan ojek serta angkutan umum yang menyempitkan lajur jalan.

Di wilayah Tangerang Selatan, khususnya di sekitar Stasiun Serpong, lebar jalan hanya tujuh meter namun dipadati kendaraan pribadi, angkutan umum, dan ojek daring, sehingga menimbulkan kemacetan kronis. Pedagang setempat, Doel, 51 tahun, menegaskan bahwa arus lalu lintas yang padat menghambat aktivitas harian warga. Pemerintah daerah dan Dinas Bina Marga berencana memperbaiki jalur pejalan kaki pada 2026 serta mengevaluasi opsi‑opsi integrasi antarmoda guna mengoptimalkan penggunaan lajur yang terbatas.

Semua langkah tersebut menegaskan bahwa penataan kawasan dan integrasi transportasi menjadi kunci utama dalam mengurai kemacetan di sekitar stasiun KRL yang terus menarik lebih banyak penumpang





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KRL Kemacetan Penataan Stasiun Integrasi Antarmoda Trotoar

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