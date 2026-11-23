Said Iqbal mendesak aparat hukum mengusut pelanggaran K3 dan menuntut ganti rugi Rp500 juta hingga Rp1 miliar per korban kebakaran PT Fonusa Agung Mulia di Banten.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, secara resmi menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terkait bencana kebakaran maut di pabrik PT Fonusa Agung Mulia (FAM). Pernyataan tegas ini dilontarkan usai Said Iqbal melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, pada Senin, 23 November 2026.

Badan penegak hukum didesak untuk segera menarik pertanggungjawaban nyata dari pihak manajemen perusahaan sebagai konsekuensi atas terjadinya tragedi yang menewaskan puluhan pekerja. Said Iqbal menekankan bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus disertai dengan implikasi hukum yang tegas bagi para pemimpin yang lalai dalam menjaga keselamatan jiwa pekerja di tempat kerja.

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Tuntutan Kompensasi Finansial di Luar BPJS

Pimpinan PT Fonusa Agung Mulia, Steven Wijaya, secara khusus dituntut untuk segera membayar kompensasi finansial tambahan dalam jumlah yang signifikan kepada para korban yang selamat maupun keluarga almarhum. Said Iqbal menegaskan bahwa komitmen lisan yang sebelumnya disampaikan oleh manajemen perusahaan tidak lagi dianggap cukup untuk meringankan beban psikologis maupun ekonomi para keluarga korban tragedi ini.

Komitmen tersebut harus segera direalisasikan dengan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp500 juta hingga Rp1 miliar per orang. Jumlah nominal ini harus dibayarkan secara terpisah dan tidak digabung dengan manfaat jaminan sosial yang sudah diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan, sehingga total bantuan yang diterima korban atau ahli waris menjadi lebih maksimal dan cepat.

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Mekanisme Penyelidikan dan Panggilan Resmi

Mekanisme penegakan hukum yang akan dilakukan melibatkan panggilan resmi terhadap pimpinan perusahaan ke kantor Penasihat Khusus Presiden. Said Iqbal berencana memanggil Steven Wijaya untuk meminta kejelasan mendalam mengenai langkah-langkah pertanggungjawaban yang nyata dan konkret bagi keluarga para pekerja yang meninggal dunia dalam peristiwa ini.

Panggilan ini juga berfungsi sebagai wadah untuk mendengar penjelasan teknis dari pihak manajemen terkait prosedur evakuasi yang dilakukan saat kejadian berlangsung. Selain itu, pihak perusahaan juga diminta untuk memberikan data lengkap mengenai sistem manajemen darurat yang seharusnya aktif selama kebakaran berlangsung untuk mencegah hilangnya nyawa pekerja yang lebih besar lagi.

Detil Kronologi dan Dugaan Pelanggaran K3

Kronologi peristiwa tragis ini bermula ketika api besar melanda pabrik permen di Kawasan Industri Pancatama pada Sabtu, 21 November 2026, sekitar pukul siang hingga sore hari. Kobaran api yang sangat hebat ini berhasil dipadamkan sepenuhnya pada Minggu pagi, 22 November 2026, setelah proses pemadaman yang memakan waktu sekitar enam belas jam lamanya.

Sampai Minggu, 22 November 2026 petang, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sebanyak dua puluh empat kantong jenazah dan mengangkutnya ke Rumah Sakit Bhayangkara Banten. Identifikasi korban dilakukan secara intensif menggunakan tes DNA, sementara puluhan pekerja lainnya masih dilaporkan hilang kontak dan belum dapat ditemukan hingga berita ini diturunkan.

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Informasi awal yang dihimpun dari serikat buruh KSPI dan sejumlah karyawan yang selamat menyebutkan bahwa api berasal dari korsleting pada pendingin ruangan di lantai dua pabrik. Selain itu, dugaan serius mengenai belum terpenuhinya standar keselamatan kerja terlihat dari kondisi akses jalur penyelamatan yang sempit, yang berpotensi membuat sejumlah pekerja terjebak dan tidak bisa keluar dengan cepat.

Prosedur Investigasi dan Tuntutan Pidana

Sementara menunggu hasil investigasi mendalam dari kepolisian, Said Iqbal juga meminta pemeriksaan resmi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan serta pengawas ketenagakerjaan Provinsi Banten. Nota pemeriksaan dari kedua instansi tersebut akan menjadi dasar penting untuk menentukan besaran pelanggaran administrasi dan potensi sanksi administratif yang harus diterima perusahaan.

Said Iqbal menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mabes Polri, Kapolda Banten, Kapolres Serang, tim DVI, Gubernur Banten, Bupati Serang, pemadam kebakaran, serta seluruh instansi TNI yang telah membantu penanganan darurat. Namun, ucapan terima kasih tersebut tidak serta merta menghapus unsur pidana yang jelas-jelas ada dalam kasus ini.

Dengan tegas Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menuntut pengusaha di jalur hukum jika terbukti lalai dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja. Diharapkan pengusutan tuntas yang dilakukan oleh Kapolda Banten dan Kapolres Serang mampu mengungkap penyebab pasti dari tragedi kelam ini serta memberikan keadilan bagi para korban yang telah kehilangan nyawa dan kesehatan mereka.