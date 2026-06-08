Penasihat Hukum Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Sampaikan Duplik Tanggapan

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto mengatakan, sidang beragendakan pembacaan atau penyampaian duplik itu akan digelar pada siang ini sekira pukul 14.00 Wib. Hal itu kemudian disetujui tim penasihat hukum para terdakwa serta oditur militer.

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto mengatakan, sidang beragendakan pembacaan atau penyampaian duplik itu akan digelar pada siang ini sekira pukul 14.00 Wib.

Hal itu kemudian disetujui tim penasihat hukum para terdakwa serta oditur militer. Sebelumnya, Oditur Militer II-07 menyampaikan tanggapan atau replik atas pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan para terdakwa pada Kamis (4/6) lalu dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Dalam tanggapan yang disampaikan Oditur secara bergantian di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini sebanyak 12 poin, pada Senin (8/6).

Salah satu poin yang disampaikan yakni, tim penasihat hukum para terdakwa telah sependapat dengan oditur militer terkait keterangan para saksi dan keterangan terdakwa.

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Oditur Militer Sebut Kasus Andrie Yunus Bukan Penganiyaan Biasa, Bentuk Balas Dendam di Luar Hukum Penilaian tersebut disampaikan saat Oditur membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu. Empat Prajurit TNI Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dituntut 2 Tahun 6 Bulan PenjaraTim Hukum Andrie Yunus Soroti Polisi Tak Sertakan Bukti CCTV di Praperadila





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Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Pengadilan Militer Duplik Tanggapan Replik

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