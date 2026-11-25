Polresta Jambi menangkap tersangka AS, spesialis pencurian motor yang mengincar 23 lokasi. Warga berhasil menghandap pelaku saat mencoba mencuri Honda Scoopy di Jalan M. Husni Thamrin.

Kapolresta Jambi Kombes Ananto Herlambang resmi mengungkap keberhasilan operasinya menangkap tersangka AS (36), seorang pelaku kriminal yang teridentifikasi sebagai spesialis tindak pidana pencurian sepeda motor atau curanmor di wilayah Kota Jambi. Penangkapan ini menjadi titik balik signifikan dalam upaya kepolisian memberantas kejahatan yang telah mengacaukan ketertiban umum di berbagai kawasan strategis di ibukota provinsi tersebut.

Mekanisme Penangkapan oleh Warga dan Polisi

Tersangka AS ditangkap oleh warga pada Senin (23/11) sekira pukul 22.20 WIB di Jalan M. Husni Thamrin RT.13, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi. Pelaku sedang dalam upaya mencuri sepeda motor milik korban ketika warga sekitar mendengar teriakan minta tolong dan langsung bergerak menyergapnya. Saksi mata kemudian segera memberitahu korban bahwa kendaraannya sedang dicuri, sehingga suami korban bersama saksi dan warga lain kejar-kejaran hingga berhasil mengamankan tersangka di lokasi kejadian.

Also read Polres Tasikmalaya tangkap dua residivis spesialis bobol rumah kosong

Setelah warga mengamankan pelaku, mereka langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar. Anggota Polsek Pasar segera merespons dengan mendatangi TKP dan secara resmi mengamankan tersangka pada Selasa (24/11) sekira pukul 00.03 WIB. Proses penangkapan ini menunjukkan sinergi efektif antara masyarakat dan kepolisian dalam menangani kejahatan jalan raya secara cepat dan tepat sasaran.

Berkas Perkara dan Pengakuan Pelaku

Dari hasil pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh petugas, tersangka AS mengakui telah melakukan aksi pencurian sepeda motor di 23 Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wilayah Jambi. Lokasi-lokasi kejahatan tersebut tersebar di berbagai kecamatan seperti Telanaipura, Jelutung, dan Jambi Selatan, dengan target berbagai merek sepeda motor yang berbeda-beda. Pengakuan ini menjadi bukti kuat bahwa tersangka adalah pelaku ulung yang telah melakukan modus operandi berulang kali.

Advertisement

Kapolresta Jambi Kombes Ananto Herlambang menyatakan bahwa tersangka AS saat ini sudah ditetapkan resmi sebagai tersangka dan ditahan sesuai dengan Pasal 476 juncto Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Barang bukti yang berhasil diamankan saat operasi adalah satu unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BH 4915 VQ yang merupakan salah satu hasil perbuatan tersangka.

Dampak Sosial dan Langkah Hukum Selanjutnya

Penangkapan ini memberikan efek jera bagi jaringan kriminal yang selama ini beroperasi dengan licik di wilayah Kota Jambi. Dengan banyaknya TKP yang diketahui, kepolisian dapat memberikan kepastian hukum bagi korban-korban lain yang mungkin belum melaporkan kejahatannya. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran aktif warga dalam melaporkan tindak pidana secara langsung kepada pihak berwajib untuk mempercepat proses penegakan hukum.

Kasus ini akan dilanjutkan dengan proses penyidikan lebih lanjut oleh Polresta Jambi untuk memastikan semua korban dapat dilindungi dan pelaku dihukum setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggal masing-masing demi menjaga keamanan bersama.