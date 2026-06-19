Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Dic Protes Kuasa Hukum

Tim kuasa hukum Roy Suryo mengecam penangkapan tanpa pemberitahuan terhadap kliennya dan Dokter Tifa terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi serta undang-Undang ITE.

Kuasa hukum Roy Suryo , Refly Harun , menyayangkan penangkapan kliennya, Roy Suryo , cùng dengan Dokter Tifa yang terjadi pada Jumat (19/6/2026) pagi. Tim kuasa hukum memprotes keras keras tindakan penangkapan tanpa pemberitahuan sebelumnya terhadap kedua individu tersebut.

Menurut Refly, Doc. Tifa dan Roy Suryo telah selalu menunjukkan kerjasama yang tinggi selama seluruh proses penyidikan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang stem dari tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Oleh karena itu, denganstatus mereka yang kooperatif, penangkapan ini dianggap tidak proportional dan sangat disayangkan. Hingga saat berita ini dilaporkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi kepada tim kuasa hukum menyangkut alasan atau latar belakang yang mendasarinya untuk采取 tindakan penangkapan tersebut.

Roy Suryo dan Dokter Tifa saat ini diperkirakan ditahan di Subdirektorat Keamanan Negara, yang berada di bawah bentalan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Roy Suryo beserta sejumlah rekannya yang mengadukan dugaan ketidakaslian dokumen pendidikan yang digunakan Joko Widodo dalam proses pencalonan presiden, yang kemudian memicu perdebatan publications.

Namun, lini waktu kasus berbalik pois after Roy Suryo justru dijadikan tersangka oleh pihak yang menilai tuduhan tersebut menimbulkan kegaduhan publik dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses hukum masih terus berjalan, termasuk upaya Upaya hukum dari pihak Roy Suryo, seperti permohonan penghentian penyidikan.

Refly juga mengumumkan bahwa telah menyampaikan protes formal kepada Polda Metro Jaya, dan selain itu, pesan juga telah disampaikan kepada Komisi III DPR dengan meminta lembaga legislatif tidak Diam namun mengambil peran aktif mengawasi perkembangan kasus ini





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Roy Suryo Dokter Tifa Penangkapan Refly Harun Polda Metro Jaya IJAZAH PALSU UU ITE Joko Widodo

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