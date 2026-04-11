Penangkapan Penumpang Kapal: 330 Gram Sabu Ditemukan di Pelabuhan Parepare

Kepolisian Parepare berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat lebih dari 330 gram di pelabuhan. Seorang penumpang kapal dicurigai dan diduga menitipkan tas berisi sabu kepada seorang buruh. Pelaku masih dalam pengejaran, sementara polisi mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan narkoba.

Peristiwa penangkapan ini terjadi pada hari Selasa, 7 April 2026, sekitar pukul 05.45 WITA, bertepatan dengan kedatangan KM Dharma Kartika IX di pelabuhan. Saat itu, petugas keamanan pelabuhan sedang melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang di area pintu keluar. Kejadian ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap seorang penumpang yang menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Kapolres Parepare , Bapak Indra Waspada Yuda, mengkonfirmasi kebenaran kejadian ini.

Beliau menjelaskan bahwa petugas melihat gerak-gerik mencurigakan dari seorang penumpang saat akan melewati proses pemeriksaan X-Ray. Penumpang tersebut, bukannya melanjutkan pemeriksaan, justru berbalik arah dan kembali ke atas kapal. Dalam situasi yang mencurigakan ini, penumpang tersebut sempat menitipkan sebuah tas jinjing berwarna hitam kepada seorang buruh pelabuhan. Petugas menduga kuat bahwa penumpang tersebut sengaja menitipkan tasnya kepada buruh dengan tujuan tertentu, kemudian kembali ke kapal untuk menghindari pemeriksaan lebih lanjut. Aksi mencurigakan ini tidak luput dari pengawasan petugas keamanan pelabuhan yang segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Sebagai tindak lanjut, tas yang dititipkan itu segera diamankan dan dilakukan pemeriksaan mendalam. Hasil pemeriksaan terhadap tas tersebut mengungkap adanya bungkusan yang mencurigakan di dalamnya. Setelah dibuka, petugas menemukan lima paket kristal bening yang diduga kuat merupakan narkotika jenis sabu. Berat total sabu yang ditemukan melebihi 330 gram. Menanggapi temuan ini, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan pencarian terhadap pria yang diduga sebagai pemilik tas tersebut. Namun, hingga saat ini, keberadaan pria tersebut masih belum berhasil ditemukan. Upaya pencarian telah dilakukan secara intensif, meliputi penyisiran di kapal dan area pelabuhan, namun pelaku masih dalam pengejaran. Kapolres Indra Waspada Yuda menambahkan bahwa pihak kepolisian saat ini sedang melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini. Tujuan utama penyelidikan adalah untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang memanfaatkan jalur laut sebagai sarana distribusi. Pihak kepolisian juga akan berupaya untuk menelusuri asal-usul barang bukti narkotika tersebut dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba ini. Dalam rangkaian penyelidikan ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting. Barang bukti yang diamankan meliputi satu buah tas jinjing berwarna hitam yang diduga merupakan milik pelaku, satu unit telepon seluler, serta lima paket kristal bening yang diduga kuat sebagai narkotika jenis sabu. Penemuan barang bukti ini semakin memperkuat indikasi adanya kegiatan ilegal terkait peredaran narkotika yang melibatkan jalur pelabuhan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas, dengan harapan dapat mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkoba. Upaya penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang merusak generasi muda dan membahayakan keamanan serta stabilitas masyarakat. Kepolisian juga akan terus meningkatkan pengawasan di seluruh pelabuhan dan jalur transportasi laut lainnya untuk mencegah masuknya narkotika ke wilayah hukum Indonesia





