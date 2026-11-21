Polres Indragiri Hulu menangkap lima tersangka penyelewengan Bio Solar di Seberida. Pelaku diduga memindahkan BBM dari mobil tangki PT Elnusa Petrofin ke jeriken secara ilegal.

Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Indragiri Hulu atau Satreskrim berhasil menggagalkan upaya penyelewengan Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi jenis Bio Solar di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Operasi penangkapan ini menargetkan lima pelaku yang diduga kuat terlibat dalam modus ilegal pengalihan BBM dari kendaraan resmi ke wadah penyimpanan non-resmi. Kegiatan penangkapan dan penyidikan terhadap jaringan ini dilakukan secara terpadu untuk memastikan barang bukti dapat diamankan dengan cepat oleh aparat keamanan.

Modus Ilegal Pemindahan BBM Bersubsidi

Kasus ini bermula dari laporan dan intelijen yang diterima oleh pihak kepolisian mengenai aktivitas mencurigakan yang terjadi di lokasi tertentu. Pelaku diketahui memindahkan BBM dari mobil tangki resmi milik perusahaan penyedia ke dalam jeriken dengan volume yang signifikan. Tindakan ini dilakukan untuk tujuan spekulasi harga atau penyaluran ke pihak yang tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

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Saat pengintaian, petugas mengamati satu unit kendaraan tangki dengan corak warna merah putih yang beroperasi secara mencurigakan. Kendaraan tersebut terlihat keluar dari jalur utama dan berbelok masuk ke dalam area bengkel yang tersembunyi. Penutupan kendaraan tangki oleh mobil Colt Diesel berwarna merah dilakukan untuk menutupi pandangan orang dari jalan raya.

Identitas Pelaku dan Perusahaan Terkait

Unit tangki yang diamati tersebut adalah milik PT Elnusa Petrofin, sebuah perusahaan yang ditunjuk untuk mengoperasikan pengangkutan BBM. Sopir tangki dari perusahaan tersebut diketahui menjadi bagian dari modus ini dengan bekerjasama dengan pihak penerima di lokasi bengkel. Kelima tersangka yang ditangkap terdiri dari sopir dan pihak penerima yang terlibat langsung dalam proses pemindahan BBM.

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Penyelidikan lebih lanjut mengarah ke sebuah bengkel yang berlokasi di Jalan Lintas Timur. Lokasi ini berada di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Pemilihan lokasi bengkel yang terpencil ini dimaksudkan untuk meminimalkan risiko tertangkapnya pelaku saat proses penyelewengan berlangsung.

Lokasi Operasi dan Waktu Kejadian

Operasi penangkapan dilakukan di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Timur. Lokasi spesifik kejadian ini berada di Kelurahan Pangkalan Kasai. Wilayah administrasi tempat kejadian perkara adalah Kecamatan Seberida yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Proses penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 November 2026.

Pihak kepolisian melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pergerakan kendaraan tangki milik PT Elnusa Petrofin. Kendaraan ini diketahui melintas di Jalan Lintas Timur Riau-Jambi sebelum akhirnya berbelok ke lokasi tersangka. Pemantauan ini memastikan bahwa penangkapan dapat dilakukan saat proses penyelewengan BBM sedang berlangsung.

Pernyataan Resmi Kasatreskrim

Kapolres Indragiri Hulu melalui Kasatreskrim AKP Yhon Mabel mengonfirmasi keberhasilan penangkapan lima tersangka. Penjelasan resmi mengenai detail operasi ini disampaikan oleh AKP Yhon Mabel pada Sabtu tanggal 21 November 2026. Pernyataan ini menjadi jawaban resmi atas dugaan penyelewengan yang sedang diselidiki.

AKP Yhon Mabel menegaskan bahwa awalnya mereka menerima informasi terkait aktivitas mencurigakan berupa pemindahan BBM. Pemindahan ini dilakukan dari mobil tangki pengangkut resmi secara ilegal tanpa izin. Kegiatan tersebut melibatkan sopir tangki dan pihak penerima yang berada di lokasi bengkel.

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Petugas kemudian melakukan pengintaian terhadap kendaraan tangki merah putih milik PT Elnusa Petrofin. Selama pengintaian, petugas mendapati satu unit mobil tangki tersebut berbelok masuk ke sebuah bengkel. Tidak lama kemudian, kendaraan tangki itu ditutupi menggunakan mobil Colt Diesel berwarna merah. Mobil ini digunakan agar aktivitas di lokasi tidak terlihat dari jalan raya.

Di lokasi tersebut, aparat keamanan mendapati aktivitas pemindahan atau penyedotan BBM jenis Bio solar. Proses ini dilakukan dari mobil tangki ke dalam jeriken yang melibatkan sopir tangki dan pihak penerima. Modus ini dilakukan untuk mengelabui sistem distribusi BBM bersubsidi yang diatur oleh pemerintah.

Dampak Hukum dan Prosedur Selanjutnya

Kelima tersangka kini berada di bawah pengawasan hukum oleh Satreskrim Polres Indragiri Hulu. Proses hukum akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penyidikan akan mencakup verifikasi jumlah BBM yang berhasil disita dan nilai kerugian negara akibat tindakan ilegal ini.

Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap praktik penyelewengan BBM bersubsidi. Kegiatan ini merugikan negara dan mengganggu keseimbangan distribusi bahan bakar di wilayah Indragiri Hulu. Penegakan hukum akan terus dilakukan secara tegas untuk menjaga kelancaran pasokan BBM bersubsidi.

Kasus ini menjadi contoh nyata upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana ekonomi di bidang energi. Polres Indragiri Hulu berkomitmen untuk terus memantau dan menangani setiap bentuk penyelewengan sumber daya alam. Keamanan distribusi BBM bersubsidi menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.