Penangkapan Narkoba di Kampung Ambon: 5 Warga Ditangkap karena Positif Sabu

Operasi KRYD Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di Kampung Ambon, Jakarta Barat, menangkap lima tersangka yang dinyatakan positif narkoba dan menyita barang bukti sabu serta alat konsumsi.

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan lima tersangka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam operasi penegakan hukum yang berlangsung intensif di wilayah Kampung Ambon, Jakarta Barat. Operasi ini dilakukan oleh petugas kepolisian pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari tanggal 15 November 2026 sebagai tindak lanjut serius terhadap laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas ilegal di kawasan tersebut.

Mekanisme Operasi KRYD dan Tangkapan Pelaku

Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan atau yang lebih dikenal dengan akronim KRYD ini digelar secara masif untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso yang memastikan seluruh personel bergerak efektif di lokasi. Seluruh proses penindakan dilakukan dengan prosedur standar operasional prosedur kepolisian untuk memastikan keamanan dan keabsahan hukum dalam setiap langkahnya.

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Polisi berhasil mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam aktivitas terkait narkoba saat itu juga. Para tersangka yang diamankan memiliki inisial AB berusia 28 tahun, GHC berusia 45 tahun, DK berusia 20 tahun, ERIK berusia 43 tahun, serta MFR berusia 32 tahun. Kelima individu tersebut kemudian dibawa ke Markas Besar Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran hukum yang mereka perbuat.

Posisi Pejabat dan Temuan Bukti Materiail

Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menegaskan bahwa operasi ini merupakan respons langsung atas pengaduan warga yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan. Ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan urine di lokasi terhadap kelima tersangka tersebut menunjukkan reaksi positif terhadap keberadaan narkotika dalam tubuh mereka. Temuan biologis ini menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus yang sedang ditangani.

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Selain penangkapan pelaku, pihak kepolisian juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yang menjadi alat dan barang dalam kejahatan narkoba. Barang bukti yang diamankan terdiri dari satu klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,24 gram. Selain itu, polisi juga mengamankan tiga botol alat isap sabu atau yang dikenal dengan istilah bong dan delapan cangklong sebagai alat bantu konsumsi.

Dampak Sosial dan Koordinasi Lintas Instansi

Operasi di Kampung Ambon ini melibatkan total 126 personel kepolisian yang tersebar di berbagai bidang keahlian untuk memastikan keberhasilan misi. Satuan tugas Polda Metro Jaya yang turun di lapangan terdiri dari gabungan unit Ditresnarkoba, Dit Samapta, Satbrimob, Bid Dokkes, Bid Humas, dan Bid Propam. Kehadiran tim gabungan ini menunjukkan keseriusan institusi dalam menangani masalah narkoba secara komprehensif dan terpadu di wilayah Jakarta Barat.

Lebih lanjut, operasi ini juga melibatkan koordinasi dengan instansi lintas sektor untuk memperkuat efek jera dan penanganan dampak sosial. Kolaborasi ini mencakup Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Pom TNI, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Satpol PP DKI Jakarta, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Sinergi antar lembaga ini diharapkan dapat memutus rantai peredaran narkoba dan memberikan ketenangan bagi warga Kampung Ambon.