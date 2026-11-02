Penangkapan NA Terkait Peredaran Uang Palsu Rp 20 Juta di Jakarta Barat

Polisi menangkap NA dan menyita uang palsu senilai Rp 20 juta di Cengkareng. FA masih buron, kasus melibatkan pembelian etomidate ilegal.

Seorang pria berinisial NA berusia 31 tahun telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Cengkareng dalam operasi penindakan terkait dugaan peredaran uang palsu. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mengungkap jaringan yang menggunakan lembar rupiah palsu bernilai total Rp 20 juta untuk melakukan transaksi perdagangan barang terlarang di wilayah Jakarta Barat.

Rincian Operasi Penangkapan di Ruko Mutiara

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang melaporkan adanya individu yang mencurigakan karena mencoba menggunakan uang palsu saat hendak membeli barang di kawasan Ruko Mutiara Taman Palem, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Opsnal Polsek Cengkareng segera melakukan penyelidikan intensif terhadap sumber laporan.

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Hasil investigasi lapangan mengarah pada keberadaan NA, yang kemudian berhasil diamankan oleh petugas pada Sabtu, tanggal 31 Oktober 2026, sekitar pukul 23.40 WIB. Saat proses penangkapan berlangsung di lokasi pertemuan dengan seseorang, petugas berhasil mengamankan tas yang dibawa oleh tersangka. Dalam pemeriksaan awal terhadap isi tas tersebut, ditemukan sejumlah uang pecahan Rp 100.000 yang diduga merupakan uang palsu.

Total nilai uang palsu yang disita saat operasi mencapai Rp 20 juta. NA beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Cengkareng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Proses penahanan ini dilakukan sebagai langkah awal penegakan hukum sebelum pengembangan kasus ke jaringan yang lebih luas.

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Keterlibatan FA dan Jaringan Pembelian Etomidate

Selama proses pemeriksaan di kantor kepolisian, NA mengakui bahwa ia mendapatkan uang palsu tersebut atas perintah dari seorang pria lain yang dikenal dengan inisial FA atau nama panggilan Ais. NA menyatakan bahwa FA saat ini berada di wilayah Sukmajaya, Depok, dan masih dalam status buronan aktif yang diburu oleh aparat kepolisian.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal FA di area Sukmajaya. Namun, upaya penangkapan kedua pelaku ini belum berhasil karena pria tersebut tidak ditemukan saat petugas tiba di lokasi tersebut. FA masih terus dicari oleh pihak kepolisian guna melengkapi berkas perkara.

Dalam keterangannya, NA juga mengungkapkan keterlibatannya dalam transaksi sebelumnya yang melibatkan zat berbahaya. NA mengaku telah menggunakan uang palsu senilai Rp 16 juta untuk membeli etomidate, yang biasa disebut pod, di kawasan Kompleks Permata atau Kampung Ambon. Pengakuan ini mengindikasikan adanya korelasi antara penggunaan uang palsu dengan peredaran narkoba jenis baru tersebut.

Dampak Sosial dan Langkah Hukum Selanjutnya

Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadhlillah menjelaskan bahwa uang palsu senilai Rp 20 juta yang disita dari NA diduga akan digunakan kembali untuk membeli barang serupa, yaitu etomidate. Berdasarkan perkiraan harga pasar, zat tersebut dijual seharga sekitar Rp 3 juta per unit, yang menunjukkan motif ekonomi kuat di balik kejahatan ini.

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Selain uang palsu, polisi turut menyita dua unit telepon genggam dan satu sepeda motor Honda Scoopy sebagai barang bukti pendukung dalam kasus ini. Barang-barang ini diharapkan dapat melacak komunikasi dan mobilitas tersangka serta rekan sindikatnya selama periode peredaran uang palsu.

Atas dugaan perbuatannya, perkara ini ditangani berdasarkan Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses hukum selanjutnya akan menunggu hasil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi korban dan ketertiban umum masyarakat.