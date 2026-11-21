Polda Metro Jaya mengamankan pria berinisial CAD atas laporan pelanggaran perlindungan data pribadi. Proses hukum sedang berlangsung sesuai Pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Polda Metro Jaya mengumumkan penangkapan terhadap seorang pria yang menggunakan inisial CAD. Pengumuman resmi ini disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol Budi Hermanto pada Jumat (20/11/2026) di Jakarta. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan kepolisian yang diterima secara resmi pada tanggal 3 November 2026 lalu.

Proses Penahanan dan Pemeriksaan Siber

Saat ini, tersangka yang dikenal dengan inisial CAD sedang dalam tahap menjalani pemeriksaan intensif. Proses pemeriksaan ini dilakukan secara langsung oleh penyidik yang berada di bawah naungan Direktorat Reserse Siber (Ditres Siber). Kombes Pol Budi Hermanto mengonfirmasi secara eksplisit bahwa pihak kepolisian telah berhasil mengamankan satu orang dengan inisial tersebut. Ia menegaskan bahwa status tersangka saat ini masih dalam masa proses permintaan keterangan lebih lanjut di kantor Direktorat Siber.

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Landasan Hukum dan Pasal yang Dikenakan

Pihak kepolisian menyatakan bahwa penindakan ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan spesifik. Dalam laporannya, terlapor dikenakan pasal-pasal berat terkait perlindungan data dan kepastian hukum. Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa laporan kepolisian secara resmi merujuk pada Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, pemeriksaan juga mencakup analisis terhadap Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komitmen Penghormatan Proses Penyidikan

Kombes Pol Budi Hermanto juga menyinggung mengenai prosedur internal yang harus ditaati selama masa penyelidikan berlangsung. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah secara aktif meminta keterangan yang lebih lengkap dan rinci kepada para penyidik yang menangani kasus ini. Namun, ia menekankan pentingnya untuk tetap menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan integritas proses hukum tetap terjaga tanpa campur tangan yang tidak perlu.

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Konteks Laporan Polisi Awal

Laporan yang menjadi pemicu aksi penangkapan ini sebenarnya telah masuk ke sistem kepolisian sejak beberapa waktu lalu. Tanggal 3 November 2026 tercatat sebagai hari ketika laporan mengenai dugaan pelanggaran tersebut secara resmi diterima. Isi laporan tersebut menyoroti isu-isu krusial yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap mekanisme pelaporan dan penegakan hukum yang cepat terhadap pelanggaran digital.

Konfirmasi Resmi dari Humas

Informasi terkait penangkapan ini pertama kali dikonfirmasi melalui keterangan resmi yang diberikan di Jakarta. Kombes Pol Budi Hermanto bertindak sebagai juru bicara yang memberikan klarifikasi kepada publik dan media. Ia memastikan bahwa inisial CAD adalah identitas sementara yang digunakan selama proses identifikasi dan pemeriksaan awal belum sepenuhnya tuntas. Pengungkapan identitas lengkap akan mengikuti tahap akhir dari proses hukum yang sedang berjalan.