Penanganan Mikrotia: Membangun Masa Depan Anak dengan Intervensi Komprehensif

Prof. Trimartani Koento dari FKUI menyoroti pentingnya penanganan komprehensif mikrotia, kelainan bawaan pada telinga, untuk mendukung perkembangan bahasa, komunikasi, dan psikososial anak. Pendekatan modern mengintegrasikan teknologi 3D dan kerjasama multidisiplin.

Mikrotia , sebuah kelainan bawaan pada telinga, merupakan masalah kesehatan yang seringkali terabaikan namun memiliki dampak yang luas dan mendalam pada kehidupan anak-anak. Kelainan ini tidak hanya memengaruhi fungsi pendengaran, tetapi juga perkembangan bahasa, kemampuan komunikasi, dan kesejahteraan psikososial mereka.

Prof. Trimartani Koento, seorang Guru Besar Tetap di bidang Ilmu Fasial Plastik Rekonstruksi, Telinga Hidung Tenggorok, serta Bedah Kepala dan Leher di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), menyoroti pentingnya penanganan komprehensif dan intervensi dini dalam mengatasi mikrotia. Beliau menekankan bahwa penanganan mikrotia bukan sekadar upaya untuk membentuk kembali telinga secara fisik, melainkan sebuah investasi dalam membangun masa depan anak, memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh menjadi individu yang percaya diri, mandiri, dan mampu berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Mikrotia sendiri terjadi pada sekitar 1 dari 7.000 hingga 8.000 kelahiran hidup di Asia, termasuk Indonesia. Meskipun sebagian besar kasus bersifat unilateral, hanya memengaruhi satu sisi telinga, dampaknya tetap signifikan. Gangguan pendengaran yang sering menyertai mikrotia dapat menghambat perkembangan bahasa anak sejak usia dini, memengaruhi kemampuan belajar mereka di sekolah, mempersulit interaksi sosial dengan teman sebaya, dan secara keseluruhan menurunkan rasa percaya diri mereka.

Lebih lanjut, mikrotia seringkali terkait dengan sindrom kongenital seperti Treacher Collins, Goldenhar, dan Down syndrome, yang menambah kompleksitas penanganan dan membutuhkan pendekatan multidisiplin. Prof. Trimartani menjelaskan bahwa kompleksitas ini memerlukan kerjasama erat antara berbagai spesialis medis untuk memberikan perawatan yang optimal. Untungnya, pendekatan modern dalam penanganan mikrotia telah mengalami kemajuan pesat. Prof. Trimartani menekankan integrasi teknologi canggih, seperti pemindaian 3D, dalam perencanaan operasi.

Pemindaian 3D memungkinkan para ahli bedah untuk merencanakan operasi dengan presisi yang lebih tinggi, menghasilkan telinga baru yang simetris dan sesuai dengan karakteristik wajah anak. Selain itu, pendekatan multidisiplin yang kuat, melibatkan bidang Telinga Hidung Tenggorok (THT), Bedah Kepala dan Leher, serta psikologi, menjadi kunci keberhasilan. Dukungan keluarga dan lingkungan juga memegang peranan krusial dalam membangun rasa percaya diri anak dan membantu mereka beradaptasi dengan kondisi mereka.

Prof. Trimartani menyerukan pentingnya memastikan akses layanan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua anak yang mengalami mikrotia, sehingga mereka dapat menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka. Penanganan yang tepat waktu dan komprehensif tidak hanya memperbaiki fungsi fisik telinga, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup anak secara keseluruhan, memberikan mereka harapan dan kesempatan untuk masa depan yang lebih cerah. Lebih dari sekadar rekonstruksi fisik, ini adalah tentang memberdayakan anak-anak untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mikrotia Telinga Bedah Rekonstruksi Kesehatan Anak Prof. Trimartani Koento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kasatgas PRR Tinjau Sinkhole Aceh Tengah, Apresiasi Kinerja Tim PenangananKasatgas PRR Tito Karnavian tinjau sinkhole di Aceh Tengah dan apresiasi tim yang sigap mencegah longsor meluas.

Read more »

Segini Biaya yang Dihabiskan Supardi Membangun Rumah Mirip Bus AKAPSupardi yang berprofesi sebagai tukang bangunan mengaku menghabiskan dana Rp 125 juta untuk membangun rumah berbentuk bus di Jatipurno Wonogiri.

Read more »

Kisah Nasabah PNM Mekaar, Ibu Anastasia: Membangun Salon Inklusif dan Gratis untuk ODGJPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Ahmad Dhani Percaya El Rumi Siap Membangun Rumah Tangga, Resepsi Lebih Meriah dari Al GhazaliAhmad Dhani mengungkapkan kepercayaan penuhnya pada kesiapan El Rumi dan Syifa Hadju memasuki kehidupan pernikahan. Ia tidak memberikan pesan khusus, namun yakin pendidikan yang telah diberikan cukup menjadi bekal. Resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju dipastikan akan lebih besar dari pernikahan Al Ghazali.

Read more »

100 Tahun Elizabeth II, Sosok yang Masih Membayangi InggrisSetelah meninggal pun, mendiang Ratu Elizabeth II masih mengajarkan kepemimpinan di masa-masa sulit.

Read more »

1 Mei Peringatan Hari Buruh Nasional, Ini Sejarah Masa ke MasaHari Buruh diperingati pada 1 Mei setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi simbol perjuangan kaum pekerja dalam menuntut hak, kesejahteraan, serta

Read more »