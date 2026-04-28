Penanganan Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi: 54 Orang Ditangani, 3 Meninggal Dunia

Polres Metro Bekasi mendirikan posko informasi di RS dr. Chasbullah Abdulmadjid terkait korban kecelakaan kereta. Total 54 orang ditangani, 17 masih dirawat inap, dan 3 meninggal dunia. Investigasi penyebab kecelakaan juga sedang berlangsung.

Polres Metro Bekasi telah mendirikan posko informasi di Rumah Sakit dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi , sebagai pusat informasi terkait korban kecelakaan kereta api yang terjadi baru-baru ini.

Posko ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini kepada keluarga korban dan masyarakat umum mengenai perkembangan penanganan medis dan identifikasi korban. Pihak kepolisian bekerja sama erat dengan pihak rumah sakit untuk memastikan informasi yang akurat dan transparan dapat disampaikan kepada semua pihak yang membutuhkan. Selain itu, posko ini juga berfungsi sebagai tempat koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam penanganan dampak kecelakaan ini.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Ellya, perwakilan dari RSUD Bekasi, total korban kecelakaan kereta api yang sempat ditangani oleh rumah sakit tersebut mencapai sekitar 54 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan dan diperbolehkan untuk melanjutkan perawatan rawat jalan di rumah masing-masing. Hingga Selasa, 28 April 2026, tercatat bahwa 15 orang telah dipulangkan setelah kondisi mereka dinyatakan stabil dan memungkinkan untuk perawatan di luar rumah sakit.

Sementara itu, sekitar 17 orang masih menjalani perawatan intensif di ruang Bougenville RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Bekasi, Jawa Barat. Para pasien ini memerlukan penanganan lebih lanjut, termasuk tindakan operasi dan observasi medis yang ketat untuk memantau perkembangan kondisi mereka. Pasien lainnya masih berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan kondisi masing-masing. Pihak rumah sakit memastikan bahwa seluruh tenaga medis yang terlibat memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada seluruh korban kecelakaan.

Jenis luka yang dialami oleh para korban sangat beragam, mulai dari luka memar ringan hingga patah tulang yang memerlukan tindakan operasi. Beberapa korban mengalami fraktur dan dijadwalkan untuk operasi setelah pemeriksaan spesialis lebih lanjut dilakukan. Luka memar umumnya ditemukan di bagian tubuh seperti paha, kaki, dan wajah. Syukurlah, tidak ada korban yang dirawat dalam kondisi tidak sadar.

Selain korban luka, RSUD Kota Bekasi juga menangani korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Total ada tiga korban meninggal dunia yang telah dijemput oleh keluarga masing-masing. Jenazah telah dipulangkan ke keluarga dan satu di antaranya telah diantar ke Cilacap dan Purworejo, Jawa Tengah. Insiden kecelakaan kereta api ini juga memicu penyelidikan lebih lanjut terkait penyebabnya.

VinFast, produsen mobil listrik, sedang melakukan investigasi terhadap mobil listrik taksi Green SM yang diduga menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Kondisi perlintasan kereta api tanpa palang pintu juga menjadi sorotan sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan maut ini. Saksi mata mengungkapkan bahwa perlintasan tersebut memang rawan kecelakaan karena tidak adanya palang pintu dan peringatan yang memadai. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah menyiapkan sanksi bagi Green SM jika terbukti melanggar aturan operasional dalam insiden ini.

Kecelakaan ini menjadi pengingat penting akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas dan perlunya peningkatan infrastruktur keselamatan di perlintasan kereta api. Selain itu, gempa dengan magnitudo 4,5 yang mengguncang Enggano, Bengkulu pada hari Rabu, 22 April 2026, menambah daftar kejadian penting yang terjadi di Indonesia pada periode tersebut. Penanganan terhadap korban kecelakaan kereta api ini menjadi prioritas utama, dan diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada para korban dan keluarga mereka





