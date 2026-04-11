Penambangan Emas Cikotok: Jejak Sejarah di Balik 'Gunung Emas' Jakarta

Mengungkap sejarah penambangan emas di Cikotok, Banten, yang pernah menjadi tambang emas terbesar dekat Jakarta. Artikel ini membahas penemuan, eksploitasi, dan warisan dari tambang emas yang kaya tersebut, serta dampaknya terhadap pemerintah kolonial, penduduk pribumi, dan perkembangan industri pertambangan di Indonesia.

Emas, sebagai instrumen investasi favorit, dikenal karena potensi imbal hasil yang stabil dan cenderung meningkat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi seperti konflik atau perang. Emas dianggap sebagai aset lindung nilai (safe haven) yang melindungi kekayaan dari inflasi. Sejarah mencatat penemuan emas besar-besaran di wilayah dekat Jakarta, tepatnya Cikotok , Banten, yang menghasilkan 30 ribu ton emas.

Penemuan ini membuka era baru dalam industri pertambangan emas nasional, dimulai dengan penelitian geologi yang dipimpin oleh peneliti Belanda, W.F.F Oppenoorth, pada tahun 1919. Penelitian tersebut mengungkap sumber emas melimpah di Cikotok, yang kemudian mendorong pembangunan 25 terowongan pada tahun 1928, meskipun biaya yang dikeluarkan mencapai miliaran rupiah per tahun. Penemuan emas di Cikotok menjadi bukti nyata potensi kekayaan tersembunyi di bawah tanah. \Penemuan emas di Cikotok memberikan dampak besar, dengan pemerintah kolonial memberikan hak operasional kepada NV Mijnbouw Maatchappij Zuid Bantam untuk melakukan penambangan secara masif. Akses transportasi diperluas melalui pembangunan akses baru dari Rangkasbitung dan Pelabuhan Ratu, serta pembangunan pabrik dengan kapasitas 20 ton per hari. Bahkan, para pekerja tambang sering menemukan emas dengan berat bervariasi, menunjukkan betapa kayanya sumber daya tersebut. Pada tahun 1933, wilayah penambangan mencapai 400 km2, dan penambangan dilakukan hingga kedalaman 50 meter. Eksplorasi menghasilkan lebih dari 61.000 ton emas dengan nilai 3,68 miliar gulden, meskipun keuntungan hanya dinikmati oleh pemerintah kolonial, sementara penduduk pribumi tidak merasakan dampak positifnya. Sumber emas Cikotok menjadi tambang emas terbesar yang pernah dikelola oleh pemerintah kolonial, yang kemudian berlanjut ke pemerintah Republik Indonesia. \Setelah kemerdekaan, tambang emas Cikotok diambil alih oleh NV Perusahaan Pembangunan Pertambangan dan kemudian PT. Aneka Tambang pada tahun 1974. Namun, riwayat tambang emas Cikotok harus berakhir pada tahun 2005 karena cadangan emasnya habis. Meskipun demikian, kejayaan tambang emas Cikotok memberikan warisan yang berlanjut, dengan tambang emas yang lebih besar, seperti Freeport di Papua, melanjutkan tradisi pertambangan emas di Indonesia. Kisah Cikotok menjadi pengingat akan potensi kekayaan alam Indonesia, serta pentingnya pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Peristiwa ini juga menyoroti bagaimana sejarah pertambangan emas telah membentuk lanskap ekonomi dan sosial Indonesia, serta dampaknya terhadap berbagai pihak. Warisan Cikotok juga menunjukkan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam





