Penambahan 40,9 Ton Telur Ayam Ras di Bangka Belitung Tujuan Perkuat Stok dan Jaga Stabilitas Harga

Distributor sembako di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat penambahan pasokan telur ayam ras sebanyak 40,9 ton untuk memperkuat stok dan menjaga kestabilan harga di tengah konsumsi tinggi. Total stok kini mencapai 70,9 ton بعد tambahan ini, diharapkan dapat memenuhi permintaan masyarakat tanpa mengubah harga eceran. Pihak Disperindag menekankan pentingnya ketersediaan agar harga tetap stabil, sementara telur ayam kampung masih tinggi akibat pasokan lokal yang terbatas.

Distributor sembako di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menambah 40,9 ton pasokan telur ayam Babel. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat stok dan menjaga stabilitas harga di tengah tingginya konsumsi masyarakat.

(AntaraNews) melakukan penambahan pasokan telur ayam ras secara signifikan. Total 40,9 ton telur ayam ras didatangkan untuk memperkuat stok yang ada.

Penambahan pasokan ini bertujuan utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang tinggi di daerah tersebut. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Babel, Subekti Saputra, menyatakan harapan besar agar penambahan pasokan ini mampu menstabilkan harga eceran telur ayam ras di wilayahnya. Penambahan pasokan telur ayam ras sebanyak 40,9 ton ini merupakan upaya proaktif dari para distributor. Sebelumnya, stok telur ayam ras di tujuh gudang distributor di Provinsi Kepulauan Babel tercatat sebanyak 30 ton.

Dengan adanya penambahan tersebut, total stok telur ayam ras di Bangka Belitung kini mencapai 70,9 ton. Jumlah ini dipastikan cukup untuk memenuhi Subekti Saputra menegaskan bahwa ketersediaan stok yang memadai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga. Pihaknya berharap tidak terjadi lonjakan harga yang dapat memberatkan konsumen. Berbeda dengan telur ayam ras, harga telur ayam kampung justru bertahan tinggi, mencapai Rp83.000 per kilogram.

Kenaikan harga telur ayam kampung ini disebabkan oleh pasokan yang hanya mengandalkan dari petani lokal, sehingga stoknya menjadi terbatas. Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa pasokan dari luar daerah memiliki peran krusial dalam menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan. Konsumsi telur ayam ras yang tinggi juga didorong oleh harganya yang relatif lebih murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Dalam menjaga stabilitas stok dan harga telur ayam ras, para distributor pangan di Bangka Belitung sangat mengandalkan pasokan dari peternak luar daerah.

Produksi telur dari peternak lokal masih terbatas dan belum mampu memenuhi tingginya permintaan masyarakat. Konsumsi telur ayam ras di Bangka Belitung tergolong tinggi, sebagian besar karena harganya yang cukup murah dan terjangkau. Telur ayam ras menjadi pilihan lauk pauk yang ekonomis bagi banyak keluarga. Ketergantungan pada pasokan eksternal ini menjadi perhatian pemerintah daerah.

Upaya pengembangan peternakan lokal terus didorong untuk mengurangi ketergantungan dan memperkuat ketahanan pangan daerah





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Telur Ayam Bangka Belitung Stabilitas Harga Pasokan Distributor Konsumsi Peternakan Lokal

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