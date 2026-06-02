Penajam Paser Utara Pimpin Adopsi KTP Digital di Kaltim dengan Capaian 21 Persen

Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat tingkat aktivasi KTP digital tertinggi di Kalimantan Timur sebesar 21 persen. Pemerintah daerah menerapkan strategi inovatif seperti menyasar ASN dan integrasi dengan sistem penerimaan murid baru untuk memperluas penggunaan.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berhasil mencatatkan tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital sebesar 21 persen dari total penduduk, menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Capaian ini diumumkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) PPU, yang menyebutkan bahwa dari total 144.856 penduduk wajib KTP, sekitar 30.419 orang telah mengaktifkan KTP digital. Meskipun angka ini mengesankan, pemerintah daerah masih berupaya keras untuk mencapai target nasional sebesar 30 persen. Berbagai strategi inovatif terus digencarkan untuk memperluas penggunaan KTP digital di kalangan masyarakat, termasuk melalui kerjasama dengan institusi pendidikan dan aparatur sipil negara.

Salah satu strategi utama adalah dengan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh dan mendorong adopsi di kalangan pegawai pemerintah. Selain itu, Disdukcapil PPU juga melakukan pendekatan langsung dengan menawarkan pembuatan KTP digital kepada warga yang sedang mengantre untuk membuat KTP elektronik. Metode ini dinilai efektif karena menjangkau masyarakat yang sedang berurusan dengan administrasi kependudukan.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, menegaskan bahwa KTP digital sangat penting karena proses verifikasi dokumen kependudukan kini mengandalkan kode batang (barcode). Hal ini memudahkan berbagai transaksi dan layanan publik tanpa harus membawa fisik KTP. Inovasi lainnya adalah integrasi KTP digital dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk tingkat sekolah lanjutan atas. Disdukcapil PPU telah berkoordinasi dengan sejumlah sekolah menengah atas untuk memfasilitasi pembuatan KTP digital bagi para pelajar.

Integrasi ini memungkinkan data kependudukan calon peserta didik dicocokkan langsung dengan basis data Direktorat Jenderal Dukcapil, sehingga proses verifikasi identitas menjadi lebih cepat dan akurat. Selain mempermudah administrasi sekolah, langkah ini juga memperkenalkan teknologi KTP digital kepada generasi muda sejak dini. Pemerintah daerah optimistis dengan berbagai upaya ini, angka aktivasi KTP digital di PPU akan terus meningkat dan mampu melampaui target nasional.

Kunci keberhasilan terletak pada sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan manfaat KTP digital. Manfaat KTP digital tidak hanya terbatas pada kemudahan verifikasi, tetapi juga memberikan keamanan lebih karena data tersimpan secara elektronik dan terlindungi. Masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan KTP fisik atau harus mengurus ulang jika rusak. Dengan adanya KTP digital, akses terhadap layanan publik seperti perbankan, kesehatan, dan administrasi kependudukan menjadi lebih efisien.

Pemerintah Kabupaten PPU terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengaktifkan dan menggunakan KTP digital. Dukungan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa juga dioptimalkan untuk mempercepat adopsi. Tantangan utama adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang masih terbiasa dengan KTP fisik dan keterbatasan akses terhadap perangkat smartphone. Namun, dengan kerja sama semua pihak, target nasional diyakini dapat tercapai





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