Kang Yong Hyun dari PT KS mengapresiasi penahanan Presdir PT LCI oleh Polda Kaltim sebagai bukti kuat dugaan penipuan dan pencucian uang yang kini memasuki fase penyidikan mendalam.

Kang Yong Hyun sebagai Presiden Direktur PT Kedap Sayaaq atau PT KS secara terbuka menyatakan apresiasi tinggi terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur. Langkah strategis ini ditandai dengan penahanan resmi terhadap Presiden Direktur PT LCI yang dikenal dengan inisial ABS, sebuah tindakan yang menandai eskalasi serius dalam konflik bisnis di kawasan industri tersebut.

"Penahanan presiden direktur LCI menunjukkan bahwa persoalan di sekitar kelompok usaha ini bukan sekadar sengketa perdata," ujar Kang dalam keterangan pers yang ia sampaikan pada Kamis, 19 November. Pernyataan ini menegaskan bahwa konflik yang selama ini dipandang sebagai masalah bisnis murni sebenarnya melibatkan dimensi kriminalitas yang serius.

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Konfirmasi Bukti Kuat Penipuan dan Pencucian Uang

Kang Yong Hyun mengungkapkan keyakinannya bahwa polisi telah mengumpulkan bukti-bukti kuat atas laporan yang dilayangkan oleh PT KS ke pihak berwajib. Dengan adanya substansi bukti yang solid tersebut, Kang optimistis bahwa kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang menjerat tersangka ABS akan segera masuk ke tahap persidangan.

Lebih lanjut, Kang menegaskan bahwa penyidikan perkara-perkara yang melibatkan KS diharapkan dapat bergerak lebih cepat seiring dengan kejelasan materiil kasus. "Polisi juga telah mengantongi bukti-bukti penting dalam laporan kami," ucapnya, mengonfirmasi bahwa kerjasama antara korban dan aparat penegak hukum sedang berjalan mulus.

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Kekhawatiran Terhadap Upaya Pailit dan Intervensi Hukum

Menurut pengamatan Kang Yong Hyun, sejumlah pihak masih terus berupaya menguasai aset dan operasional PT KS melalui berbagai saluran hukum yang ada. Salah satu upaya yang dipantau adalah permohonan pailit yang diajukan untuk memengaruhi jalannya proses pemulihan perusahaan.

Kang menekankan bahwa pengambilan keputusan hukum sebelum rampungnya penyidikan kasus dugaan penipuan dan pencucian uang adalah langkah yang sangat berbahaya. Ia menilai bahwa intervensi di tengah proses ini dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi perusahaan, karyawan, dan negara.

Oleh karena itu, Kang meminta seluruh instansi pemerintah dan lembaga peradilan untuk mempertimbangkan proses pidana yang sedang berjalan sebelum mengambil keputusan apapun. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa keadilan substantive tercapai dan aset perusahaan tidak beralih tangan secara tidak sah.