Pemutihan Pajak Kendaraan NTB 2026: Bebas Denda dan Diskon Menarik

Program pemutihan pajak kendaraan NTB 2026 memberikan penghapusan denda 100%, diskon pokok tunggakan, dan diskon mutasi 50% untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) secara resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang menawarkan penghapusan denda dan diskon menarik. Program ini mulai berlaku pada 15 Juni 2026 dan diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat serta mengoptimalkan pendapatan daerah.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 6 Tahun 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap wajib pajak yang sempat menunda pembayaran. Masyarakat diajak memanfaatkan momentum ini untuk melegalkan status kendaraan tanpa dibebani denda yang menumpuk. Program pemutihan ini menawarkan tiga insentif utama.

Pertama, penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan secara total (100 persen) bagi seluruh wajib pajak, berlaku mulai 15 Juni hingga 30 September 2026. Kedua, diskon pokok tunggakan sebesar 100 persen untuk pajak kendaraan tahun 2020 ke bawah, khusus bagi yang memiliki tunggakan di atas lima tahun. Insentif ini juga berlaku dalam periode yang sama. Ketiga, diskon pajak kendaraan sebesar 50 persen untuk mutasi masuk kendaraan dari luar daerah (plat selain DR atau EA) yang ingin balik nama ke plat NTB.

Diskon ini berlaku untuk tahun pertama pajak dan dibebaskan dari denda. Program diskon mutasi ini berlangsung lebih lama, yaitu dari 15 Juni hingga 19 Desember 2026. Baiq Nelly menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk membantu masyarakat di tengah dinamika ekonomi, sekaligus mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi beban ekonomi. Masyarakat diimbau untuk tidak menunda dan segera mengurus pajak kendaraan melalui kantor Samsat terdekat atau layanan Samsat keliling.

Program ini juga dapat diakses melalui aplikasi Sapawarga dan Signal (Samsat Digital Nasional) untuk kemudahan pembayaran. Dengan memanfaatkan program pemutihan ini, pemilik kendaraan dapat berkendara dengan lebih tenang dan legal di jalan raya. Ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam melayani dan menyejahterakan rakyat. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB pada tahun 2025 telah mencapai 103,04 persen dari target, menunjukkan performa positif yang diharapkan berlanjut dengan adanya program ini.

Pemerintah juga terus berupaya menggali sumber PAD baru, termasuk pajak kendaraan listrik, untuk mencapai target fiskal yang lebih ambisius





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