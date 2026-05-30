Pemulihan Sistem Listrik Sumatera Harus Bertahap dan Hati-hati

Anggota Dewan Energi Nasional M Kholid Syeirazi menilai proses pemulihan sistem kelistrikan Sumatera setelah gangguan harus berjalan secara bertahap dengan penuh kewaspadaan demi menjaga stabilitas dan mencegah blackout susulan.

Proses pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera setelah gangguan jaringan transmisi interkoneksi harus dilakukan bertahap dan penuh kewaspadaan. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas sistem listrik hingga pasokan normal sepenuhnya.

Jaringan interkoneksi sangat luas, menjangkau ribuan kilometer, melibatkan banyak pembangkit dan transmisi. Pemulihan yang relatif cepat menunjukkan kinerja penanganan yang baik. Anggota Dewan Energi Nasional, M Kholid Syeiraazi, menjelaskan bahwa normalisasi sistem interkoneksi besar tak bisa instan. Semua komponen harus disinkronkan kembali untuk stabil.

Pemulihan tidak hanya cepat, tetapi aman dan andal. Dalam sistem interkoneksi, stabilitas frekuensi menunjukkan keseimbangan produksi dan beban. Saat gangguan besar terjadi dan beberapa pembangkit terlepas, frekuensi bisa merosot tajam, berdampak domino. Jika recovery terlalu cepat tanpa sinkronisasi tepat, risiko frekuensi turun lagi dan memicu pembangkit lepas lagi.

Oleh karena itu, pemulihan bertahap dan terukur untuk jaga sinkronisasi frekuensi, tegangan, dan sudut fasa. Tindakan terlalu agresif bisa ciptakan ketidakseimbangan pasokan-beban, berisiko blackout susulan dan merusak peralatan. Dalam sistem interkoneksi Sumatera, stabilitas prioritas utama. Recovery bertahap diperlukan agar sistem benar-benar pulih aman.

Pembangkit thermal seperti PLTU butuh waktu lebih panjang. Unit harus melalui tahapan teknis: pemanasan boiler, pembentukan tekanan uap, sinkronisasi frekuensi, stabilisasi beban sebelum operasi penuh. PLTU tak bisa serentak masuk kembali. Ada tahapan teknis yang harus dijalankan untuk keamanan dan menghindari gangguan saat sinkronisasi.

Kholid mengapresiasi proses normalisasi sebagai penanganan terukur pada sistem interkoneksi besar. Dalam penanganan gangguan, kehati-hatian dan tahapan recovery terukur menjadi faktor utama agar pemulihan stabil dan tak picu blackout susulan. Proses pemulihan yang dilakukan sudah cukup baik sehingga sistem kembali normal dengan aman





