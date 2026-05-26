Pemulihan listrik di Sumatera Utara memakan waktu lama karena putusnya kabel SUTET di jalur transmisi 275 kV Muarabungo-Sungai Rumbai. Pemulihan listrik dimulai pada Jumat (22/5/2026) pukul 18.44 WIB dan berakhir pada Minggu (24/5/2026) malam.

PLN mengambil langkah-langkah untuk memulihkan listrik, termasuk memastikan semua gardu induk dalam kondisi baik dan menghidupkan kembali pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga mesin gas bisa dihidupkan kembali dalam 3-5 jam, sedangkan pembangkit listrik tenaga gas dan uap bisa beroperasi dan tersambung ke sistem dalam 10-15 jam. Pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batubara paling lama untuk dioperasikan kembali, yaitu dalam 20-30 jam.

Pemadaman listrik bergilir terjadi pada pukul 18.36 sampai 20.15 karena kekurangan daya 200-300 megawatt. PLTU besar, seperti PLTU Pangkalan Susu di Langkat, Sumut, baru bisa beroperasi pada Senin sehingga tidak ada pemadaman bergilir lagi. Polisi sedang menyelidiki penyebab putusnya kabel SUTET dan tidak ada indikasi sabotase atau unsur kesengajaan





