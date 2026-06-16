Pemulihan Layanan Telekomunikasi Pasca Gempa M6,7 di Sulawesi Tengah Capai 27,59 Persen

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melaporkan progres pemulihan layanan telekomunikasi setelah gempa bumi magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Dari 29 BTS yang terdampak, delapan BTS telah kembali beroperasi, sementara 21 BTS lainnya masih dalam penanganan, dengan Kabupaten Poso sebagai wilayah dengan jumlah gangguan terbanyak.

Gempa bumibermagnitudo 6,7 mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026, menimbulkan gangguan pada saham base transceiver station (BTS) di tiga kabupaten/kota, yakni Palu, Sigi, dan Poso.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) langsung memberikan perhatian khusus terhadap dampak terhadap layanan telekomunikasi, mencatat total 29 BTS yang mengalami gangguan akibat gempa. Hingga laporan terakhir, delapan BTS telah berhasil dipulihkan, setara dengan 27,59 persen dari total BTS terdampak, sementara 21 BTS lainnya masih dalam proses penanganan. Pemulihan paling banyak terjadi di Kota Palu dengan lima BTS kembali beroperasi, diikuti Kabupaten Sigi dengan tiga BTS.

Kabupaten Poso menjadi wilayah dengan jumlah BTS terdampak terbanyak yang masih menunggu proses pemulihan, yakni 13 site. Gangguan layanan terutama disebabkan oleh terputusnya jalur transmisi serta gangguan pasokan listrik yangetikibat dari dampak gempa. Untuk mempercepat pemulihan, Kemkomdigi terus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Selain memantau kondisi jaringan, kementerian juga melakukan pemantauan terhadap personel serta fasilitas telekomunikasi di lapangan.

Berdasarkan laporan yang diterima, tidak terdapat korban maupun insiden yang melibatkan petugas di lingkungan fasilitas telekomunikasi terdampak gempa. Upaya pemulihan ini menjadi bagian dari respons komprehensif Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menjaga konektivitas masyarakat pasca bencana alam, sebagaimana telah dilakukan di berbagai wilayah lain seperti Sulawesi Utara, Sumatra, dan Sumatera Barat. Dalam kasus gempa Sulawesi Utara magnitude 7,6, misalnya, jaringan telekomunikasi berhasil dipulihkan 98,2 persen dalam waktu kurang dari 24 jam, menunjukkan kemampuan respons cepat lembaga.

Di Sumatera, pasca banjir dan tanah longsor, sebanyak 707 menara BTS telah kembali beroperasi dari 2.463 yang terdampak, menandakan pemulihan layanan telekomunikasi yang signifikan. Namun, kendala serius seperti putusnya listrik dan akses jalan yang sulit tetap menjadi tantangan utama dalam upaya pemulihan di daerah-daerah terpencil. Sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan ketahanan jaringan, Kemkomdigi juga melatih siswa SMK menjadi tenaga lokal jaringan fiber optik, yang tidak hanya memperkuat infrastruktur telekomunikasi tetapi juga membuka peluang kerja di daerah.

Di luar pemulihan pasca bencana, Kementerian Komunikasi dan Digital, di bawah pimpinan Menteri Meutya Hafid, juga mengajak generasi muda untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan digital, mengingat dominasi pengguna internet dari kalangan muda. Upaya ini dilatari pada pentingnya literasi digital untuk melindungi dari hoaks, konten negatif, dan kejahatan siber, guna menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan bebas dari ancaman.

Dengan demikian, peran Kementerian Komunikasi dan Digital tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik tetapi juga pada aspek keamanan digital dan pemberdayaan masyarakat, terutama generasi penerus





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gempa Sulawesi Tengah Pemulihan BTS Kemkomdigi Gangguan Telekomunikasi Bencana Alam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Palu Sulawesi Tengah, Berpusat di DaratPusat gempa terletak sekitar 42 kilometer di tenggara Palu dan memiliki kedalaman 10 kilometer.

Read more »

Gempa M 6,7 di Palu, Sulawesi Tengah, IndonesiaGempa M 6,7 di Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, menyebabkan kepanikan warga dan memicu proses evakuasi di sejumlah fasilitas, termasuk rumah sakit.

Read more »

BNPB data dampak dan kerusakan gempa magnitudo 6,7 di Sulawesi TengahBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendata dampak dan kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan ...

Read more »

Pemerintah Sulawesi Tengah Aktifkan Tanggap Darurat Usai Gempa 6,7 di PaluPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera mengaktifkan langkah tanggap darurat following gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Palu. Gubernur Anwar Hafid menginstruksikan seluruh OPD, tenaga medis, dan badan bencana untuk bertindak cepat, dengan prioritas keselamatan warga. Layanan kesehatan ditingkatkan, lokasi pengungsian disiapkan, dan asesmen kerusakan bangunan dilakukan. BPBD berkoordinasi dengan BMKG, TNI, dan Polri untuk penanganan terpadu. Masyarakat diingatkan waspada terhadap gempa susulan.

Read more »