Pemulihan Destinasi Wisata Sumatera Pasca Bencana: Fokus pada Infrastruktur dan UMKM

Kementerian Pariwisata memastikan pemulihan menyeluruh destinasi wisata di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prioritas meliputi rehabilitasi infrastruktur dan dukungan berkelanjutan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana alam akhir 2025.

Kementerian Pariwisata mendorong upaya pemulihan menyeluruh bagi kawasan destinasi wisata di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana alam. Langkah strategis ini tidak hanya menargetkan perbaikan fisik objek wisata, tetapi juga memastikan keberlangsungan seluruh ekosistem usaha yang menopang aktivitas pariwisata di wilayah tersebut. Pemulihan ini diarahkan untuk memastikan bahwa sektor pariwisata dapat kembali berfungsi secara optimal dan berkelanjutan pasca-bencana.

Mekanisme Pendanaan dan Dukungan UMKM

Kementerian Pariwisata mengupayakan penyediaan bantuan dana yang bersifat berkelanjutan untuk mendukung pemulihan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terkena dampak bencana alam di wilayah Sumatera. Fokus utama dari dukungan tersebut adalah membantu pelaku usaha dalam sektor pariwisata untuk merestrukturisasi dan memperbaiki kembali ruang usaha kuliner, lapak cenderamata, serta penginapan yang rusak akibat bencana.

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Penataan kembali sarana usaha pariwisata yang terdampak bencana dilakukan dengan sangat ketat, memastikan bahwa setiap perbaikan memperhatikan panduan mitigasi bencana yang berlaku. Selain aspek keamanan, standar kebersihan, kesehatan, keselamatan kerja, serta kelestarian lingkungan menjadi parameter wajib dalam proses rehabilitasi infrastruktur usaha wisata di daerah terdampak.

Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Peran InJourney

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah wisata terdampak bencana melibatkan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara dan daerah. Salah satu wujud nyata kolaborasi ini adalah peran InJourney yang telah menyalurkan bantuan berupa peralatan usaha, bahan baku, serta perahu untuk para pelaku UMKM pariwisata di Sumatera Utara dan Aceh.

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Nia Niscaya sebagai Juru Bicara Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup pemulihan aktivitas usaha di sektor pariwisata. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dapat kembali mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama mereka, dengan dukungan alat-alat yang tepat dan memadai.

Status Pemulihan dan Konektivitas Infrastruktur

Berdasarkan hasil pemetaan resmi, terdapat sebanyak 67 destinasi wisata yang terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat, yang tersebar di sembilan kabupaten atau kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 destinasi telah ditetapkan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah tahun anggaran 2026. Penetapan status pulih bagi suatu destinasi tidak hanya didasarkan pada dibukanya kembali akses wisata, tetapi juga harus melalui verifikasi kelayakan infrastruktur fisik yang ketat.

Indikator pemulihan daerah wisata mencakup keamanan struktur bangunan amenitas, keamanan jalur kendaraan dan pedestrian, ketersediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, serta ketersediaan jalur evakuasi yang aman. Dalam hal konektivitas, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada 5 Oktober 2026 telah melaporkan bahwa seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah pulih mencapai 100 persen.

Laporan terbaru dari satuan tugas per 26 Oktober 2026 menunjukkan bahwa penyaluran bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi telah mencapai tingkat keberhasilan antara 96 persen hingga 98 persen. Data mengenai progres pemulihan daerah wisata terdampak bencana di Pulau Sumatera masih memerlukan pemutakhiran berkala bersama pemerintah daerah untuk memastikan akurasi informasi. Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk mengawal sampai tuntas upaya pemulihan menyeluruh daerah wisata yang terdampak bencana ini.