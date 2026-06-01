Pemulangan Jamaah Haji 2026 Dimulai dengan Kloter BTH-1 Berangkat dari Jeddah

Proses pemulangan jamaah haji Indonesia Tahun 2026 dimulai dengan keberangkatan Kloter BTH-1 dari Jeddah. Rombongan 445 jamaah dalam kondisi baik membranesenang dan kangen keluarga. Pemerintah memastikan prosedur kepulangan sesuai jadwal.

Proses pemulangan jamaah haji Indonesia Tahun 2026 resmi dimulai dengan keberangkatan Kloter pertama Embarkasi Batam ( BTH-1 ). Rombongan sebanyak 445 jamaah ini meninggalkan pemondokan di Makkah menuju Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah , pada Minggu (31/5/2026) malam waktu setempat.

Kepulangan mereka dijadwalkan terbang ke Indonesia pada Senin (1/6) pukul 03.00 Waktu Arab Saudi (WAS). Prosesi kepulangan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, bersama Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah, Ihsan Faisal. Menurut Ihsan, kondisi jamaah dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat untuk kembali ke Tanah Air. Ia mengatakan jamaah merasa bangga, senang, dan sudah kangen keluarga serta rumah.

Sebanyak 17 kloter dalam jadwal pemulangan ke Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Pemerintah memastikan seluruh proses kepulangan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam operasional haji tahun ini





