Pemuda Tampil Lompat Batu Nias dalam Pekan Raya Kaya Budaya di TMII

Festival Pekan Raya Kaya Budaya di Taman Mini Indonesia Indah menampilkan aksi Lompat Batu Nias oleh pemuda, bersama serangkaian pertunjukan seni kebudayaan Nusantara selama lima hari.

Pada hari Kamis, 28 Mei 2026, para pemuda mempersembahkan aksi tradisional Lompat Batu Nias dalam rangkaian acara Pekan Raya Kaya Budaya yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Acara ini menjadi sorotan utama festival yang dirancang untuk menyambut libur panjang akhir pekan, dengan tujuan menampilkan kekayaan seni dan budaya Nusantara kepada warga kota dan wisatawan. Lompat Batu Nias, yang dikenal sebagai tarian berani di mana para penari melompat di atas batu yang disusun secara berurutan, menuntut kelincahan, kekuatan, serta keberanian. Penampilan tersebut berhasil memukau penonton yang hadir, menegaskan kembali peran generasi muda dalam melestarikan warisan budaya tradisional yang semakin terpinggirkan di era modern.

Festival Pekan Raya Kaya Budaya dimulai pada tanggal 27 Mei dan akan berlanjut hingga 1 Juni 2026, menampilkan rangkaian pertunjukan seni, pameran kerajinan tangan, serta kuliner khas dari seluruh wilayah Indonesia. Selama lima hari penuh, TMII menjadi panggung bagi berbagai komunitas budaya, mulai dari tari tradisional Bali, gamelan Jawa, hingga musik tradisional Minangkabau. Selain pertunjukan, pengunjung dapat berpartisipasi dalam lokakarya interaktif, seperti pembuatan anyaman rotan, pembelajaran batik, serta pelatihan singkat tentang cara menari Lopang dari Sulawesi Selatan.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kebanggaan nasional sekaligus memperluas pemahaman masyarakat tentang keragaman budaya archipelganya. Penyelenggaraan festival ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, serta sejumlah sponsor swasta yang berkomitmen memajukan kebudayaan Indonesia. Melalui program-program edukatif dan hiburan yang terintegrasi, Pekan Raya Kaya Budaya menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan nilai-nilai tradisional kepada generasi digital, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi para pengrajin lokal.

Seluruh rangkaian acara dapat dinikmati secara gratis, dengan fasilitas keamanan dan kebersihan yang ditingkatkan demi kenyamanan semua pengunjung. Dengan antusiasme tinggi dari pemuda, seniman, dan masyarakat umum, festival ini diharapkan menjadi momentum penting dalam upaya pelestarian budaya serta memperkuat identitas kebangsaan Indonesia di mata dunia





