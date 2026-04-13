Pemuda Katolik Bela Paus Leo XIV: Kritik Trump Cerminkan Perbedaan Pandangan

Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menanggapi pernyataan Donald Trump yang mengkritik Paus Leo XIV. Gusma menilai kritik tersebut lebih mencerminkan perbedaan cara pandang daripada penilaian objektif terhadap kepemimpinan Paus, dan menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Paus yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik , Stefanus Gusma. (Istimewa) JawaPos.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik , Stefanus Asat Gusma (Gusma), menyampaikan pandangannya terkait pernyataan Donald Trump yang mengkritik Paus Leo XIV. Trump menyebut Paus Leo XIV lemah dalam menghadapi kriminalitas dan buruk dalam kebijakan luar negeri . Menurut Gusma, kritik tersebut lebih mencerminkan perbedaan cara pandang daripada penilaian yang objektif terhadap kepemimpinan Paus Leo XIV.

Gusma berpendapat bahwa menyebut seorang pemimpin global lemah hanya karena tidak menggunakan pendekatan konfrontatif merupakan penyederhanaan yang tidak tepat. Ia menegaskan bahwa Paus Leo XIV menunjukkan kepemimpinan yang relevan dengan tantangan dunia modern. Dalam menghadapi kriminalitas, Paus Leo XIV tidak memilih pendekatan instan berupa hukuman semata, melainkan menyoroti akar permasalahan seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan budaya kekerasan. Gusma menilai pendekatan ini lebih berkelanjutan dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Gusma juga menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan luar negeri Paus Leo XIV tidak berdasar. Ia menjelaskan bahwa Vatikan telah lama memainkan peran sebagai kekuatan moral global yang mengedepankan diplomasi, dialog, dan perdamaian. Gusma mengatakan bahwa menilai kebijakan luar negeri Paus dengan standar kekuatan militer adalah keliru. Paus Leo XIV, menurut Gusma, melanjutkan tradisi diplomasi damai dengan menyerukan deeskalasi konflik dan perlindungan kemanusiaan. Gusma menggarisbawahi bahwa dalam banyak kasus, pendekatan ini justru menjadi jalan keluar ketika kekuatan senjata gagal menyelesaikan konflik. Lebih lanjut, Gusma menilai bahwa pernyataan Trump mencerminkan benturan dua cara pandang dalam melihat dunia. Di satu sisi, terdapat pendekatan yang mengedepankan dominasi dan tekanan. Di sisi lain, terdapat pendekatan yang menempatkan keadilan, rekonsiliasi, dan martabat manusia sebagai fondasi utama. Gusma menambahkan bahwa dalam konteks global saat ini, pendekatan yang diambil Paus Leo XIV bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan moral yang sangat dibutuhkan dunia. Sebagai organisasi kepemudaan Katolik, PP Pemuda Katolik menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Paus Leo XIV. Dukungan ini didasarkan pada konsistensi Paus dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Pernyataan dukungan ini sekaligus menegaskan bahwa kritik yang dilontarkan Donald Trump lebih mencerminkan preferensi politik pribadi, bukan penilaian yang objektif terhadap kapasitas dan peran Paus sebagai pemimpin global. Gusma menekankan pentingnya memahami konteks dan nuansa dalam menilai kepemimpinan global, khususnya dalam hal pendekatan terhadap isu-isu kompleks seperti kriminalitas dan kebijakan luar negeri. Gusma juga menyoroti peran penting Vatikan sebagai kekuatan moral dunia dalam mempromosikan dialog, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik secara damai. Pernyataan Gusma ini menjadi bagian dari upaya PP Pemuda Katolik untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam dan komprehensif terkait isu-isu global yang sedang berkembang. Pemuda Katolik berharap pernyataan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam diskusi publik dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap peran kepemimpinan global dalam menghadapi tantangan dunia modern





