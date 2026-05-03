Pemprov Maluku Apresiasi Program Bola Gembira TVRI Menyambut Piala Dunia 2026

Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi program Bola Gembira yang diinisiasi TVRI untuk menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 secara gratis dan merata hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Program ini diluncurkan dengan jalan santai di Kota Ambon, menunjukkan antusiasme masyarakat dan sinergi antara TVRI, RRI, ANTARA, serta pemerintah daerah dalam menyambut perhelatan sepak bola global.

Waktu baca 3 menit. Antusiasme masyarakat Kota Ambon sangat tinggi mengikuti lomba menggiring bola pada jalan santai peluncuran program Bola Gembira oleh TVRI Maluku . Pemerintah Provinsi Maluku menyambut hangat program Bola Gembira yang diinisiasi TVRI sebagai upaya menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 yang merakyat dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah.

Asisten II Setda Maluku Kasrul Selang di Ambon, Minggu, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah TVRI yang telah memperoleh hak siar Piala Dunia Sepak Bola 2026 sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa harus terbebani biaya berlangganan. Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi TVRI yang menghadirkan siaran Piala Dunia hingga ke kampung-kampung, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tanpa biaya tambahan melalui TV kabel atau platform lainnya.

Ia menambahkan, siaran langsung tersebut tidak hanya menyajikan ajang sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa melalui penyiaran oleh lembaga penyiaran publik nasional. Ini bukan sekadar tontonan, tetapi juga menegaskan kedaulatan bangsa melalui penyiaran TVRI. Selain itu, Pemprov Maluku juga mengapresiasi kontribusi Radio Republik Indonesia (RRI) dan ANTARA yang turut mengampanyekan kegiatan tersebut kepada masyarakat luas.

Kepala Stasiun TVRI Maluku Maria Margaretha Sopamena mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, mitra strategis akan mendukung upaya penyelenggaraan Bola Gembira ini agar dapat berlangsung dan menjadi euforia serta antusiasme masyarakat Maluku. Ia mengatakan kegiatan jalan santai yang dilakukan merupakan upaya menghadirkan ruang partisipasi publik yang lebih luas dan inklusif dalam menyambut perhelatan olahraga dunia tersebut.

Maria menambahkan kehadiran pemerintah daerah, pemerintah kota, mitra strategis, pegiat dan komunitas olahraga serta masyarakat menunjukkan tingginya antusiasme dan semangat sportivitas terhadap Piala Dunia 2026. Antusiasme ini mencerminkan semangat sportivitas masyarakat terhadap peristiwa global tersebut. Pasalnya TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memegang lisensi resmi dan tunggal untuk penayangan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

TVRI tidak saja sebagai media publik, tetapi juga official broadcaster dengan lisensi resmi dan tunggal untuk menayangkan 104 pertandingan. Kegiatan tersebut juga menjadi wujud sinergi TVRI bersama RRI dan ANTARA dalam menggaungkan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 kepada masyarakat luas. Sinergi dan kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen negara untuk hadir, melayani, dan menyatukan bangsa





