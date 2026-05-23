Pemprov Kalteng akan Rekrut 17 Staf Khusus (Stafusus) dari Mahasiswa dan Lulusan S1

Pemprov Kalteng berencana merekrut 17 staf khusus (Stafusus) dengan kualifikasi mahasiswa dan lulusan sarjana (S1) untuk mendukung peran mereka mengawal program strategis daerah, khususnya dalam program Kartu Huma Betang Sejahtera. Program ini bertujuan memperkuat pengawalan terhadap berbagai program strategis yang telah dicanangkan Pemprov Kalteng.

Pemprov Kalteng akan merekrut 17 staf khusus (stafsus) dari mahasiswa dan lulusan S1. Tujuannya mengawal program strategis daerah, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera . Proses rekrutmen stafsus Pemprov Kalteng ini akan dimulai pada awal Juni 2026, memberikan waktu yang cukup bagi calon pelamar untuk mempersiapkan diri.

Seleksi diharapkan berjalan secara transparan dan akuntabel, menjaring individu-individu terbaik yang memiliki potensi. Para stafsus yang direkrut akan dibagi berdasarkan sektor agar dapat bekerja secara optimal dan fokus pada bidang masing-masing. Tugas utama stafsus tidak hanya terbatas pada sektor masing-masing, tetapi juga mengawal kebijakan gubernur secara menyeluruh dan terintegrasi. Keberadaan stafsus diharapkan dapat memastikan implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Keterlibatan stafsus dari kalangan muda diharapkan membawa perspektif segar dan inovatif dalam pelaksanaan program-program pemerintah





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stafusus Pemprov Kalteng Rekrutmen Kualifikasi Kartu Huma Betang Sejahtera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mimpi Juventus Rekrut Bernardo Silva Memudar Tanpa Liga ChampionsKans Juventus untuk merekrut playmaker Manchester City, Bernardo Silva semakin kecil setelah situasi mereka terkait Liga Champions belum menemui kepastian.

Read more »

Kesalahan AC Milan Terbongkar: Gagal Rekrut Rayan yang Kini Meledak di BournemouthGianluca Di Marzio mengungkap AC Milan nyaris merekrut Rayan sebelum sang wonderkid Brasil bersinar di Bournemouth.

Read more »

Gubernur Kalteng Tekankan Pentingnya Generasi Muda Kalteng Jaga Identitas Budaya dan Bahasa DaerahGubernur Kalteng Agustiar Sabran mengingatkan generasi muda Kalteng untuk tetap menjaga identitas budaya dan bahasa daerah di tengah gempuran bahasa asing, demi karakter bangsa yang kuat.

Read more »

Vidoe: Filosofi Rumah Betang, Jurus BPD Dukung Kredit Lokal di KaltengPakai Filosofi Rumah Betang, BPD Dukung Kredit Berdasarkan Kearifan Lokal di Kalteng

Read more »