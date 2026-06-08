Pemprov Kaltara Raih Opini WTP ke-12 dari BPK, Gubernur Berkomitmen Tindaklanjuti Catatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Gubernur Zainal A. Paliwang berkomitmen menindaklanjuti catatan BPK dalam waktu 60 hari, bahkan ditargetkan lebih cepat. Ketua DPRD Kaltara mengapresiasi capaian ini dan mendorong penyelesaian catatan dalam 30 hari untuk menjaga kredibilitas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedua belas kalinya secara berturut-turut, Kaltara meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI ).

Penghargaan ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menjadi bukti konsistensi dan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, secara langsung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI dalam Rapat Paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Tanjung Selor, pada Senin, 9 Juni.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian ini, termasuk DPRD, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran pemerintahan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi yang baik antara berbagai elemen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Meskipun meraih opini WTP, Gubernur Zainal mengakui bahwa dalam setiap pemeriksaan pasti terdapat catatan atau temuan dari BPK.

Dalam LHP yang diserahkan, BPK RI memberikan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltara. Gubernur Zainal menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh catatan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu 60 hari. Ia bahkan berharap dapat menindaklanjutinya lebih cepat dari waktu yang diberikan.

"Mudah-mudahan sebelum 60 hari, catatan yang disarankan BPK akan kita laksanakan dan segera kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujarnya. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemprov Kaltara untuk tidak hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Gubernur menambahkan bahwa temuan adalah hal yang wajar dalam setiap pemeriksaan, dan yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah merespons dengan cepat dan tepat.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, turut memberikan apresiasi atas capaian ini, namun ia juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut yang serius terhadap catatan BPK. Menurut Djufrie, kelalaian dalam menyelesaikan catatan dapat berakibat pada peninjauan kembali opini WTP yang telah diraih. Ia mendorong Pemprov Kaltara untuk menyelesaikan catatan dalam waktu 30 hari, bukan 60 hari, asalkan ada fokus dan keseriusan dalam melakukan perbaikan.

"Harusnya tidak 60 hari, tapi dalam 30 hari bisa diselesaikan asal fokus dan serius untuk melakukan perbaikan-perbaikan," tegasnya. Pernyataan ini menekankan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah dorongan untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Keberhasilan Pemprov Kaltara meraih WTP ke-12 ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di provinsi tersebut. Selain itu, capaian ini juga menjadi motivasi bagi daerah lain untuk senantiasa menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Pencapaian opini WTP yang diraih oleh Kaltara merupakan hasil dari komitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap catatan BPK, Kaltara dapat terus mempertahankan predikat WTP dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa depan. Pemerintah Provinsi Kaltara juga berencana untuk terus melakukan inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan agar semakin transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi untuk mewujudkan Kaltara yang maju dan sejahtera.

Dengan dukungan dari semua pihak, terutama DPRD dan masyarakat, Kaltara optimis dapat mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang. Prestasi ini bukan hanya kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi seluruh warga Kaltara yang telah mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bersih dan profesional





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