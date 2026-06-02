Pemprov Jatim Alokasikan Rp10 Miliar untuk Kelanjutan Pembangunan Sirkuit Suryo Magetan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan SK BKK tahap II senilai Rp10 miliar untuk melanjutkan pembangunan Sirkuit Suryo Magetan, yang diharapkan menjadi pusat pembinaan olahraga otomotif nasional dan internasional.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap II senilai Rp10 miliar untuk melanjutkan pembangunan Sirkuit Suryo di Magetan .

Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro, kepada Bupati Magetan, Nanik Endang, di Pendopo Surya Graha pada Selasa, 2 Juni 2026. Langkah ini adalah kelanjutan dari dukungan previous untuk proyek strategis yang diharapkan menjadi pusat pembinaan olahraga otomotif nasional maupun internasional. Hadi Wawan menegaskan bahwa Sirkuit Suryo Magetan setelah diresmikan diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pembinaan olahraga otomotif yang representatif.

"Dengan berlanjutnya pembangunan Sirkuit Suryo Magetan ke depan diharapkan mampu menjelma menjadi sentra atau pusat pembinaan olahraga otomotif yang diperhitungkan di tingkat nasional bahkan internasional," ujar Hadi. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk melahirkan atlet berprestasi, tetapi juga menggerakkan ekonomi di sekitar wilayah melalui sektor olahraga dan pariwisata. Bupati Magetan, Nanik Endang, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan anggaran dari Pemprov Jatim.

"Kami menyampaikan terima kasih yang mendalam atas atensi yang luar biasa terhadap kelanjutan pembangunan Sirkuit Suryo Magetan. Dukungan anggaran melalui BKK ini tentu menjadi angin segar bagi percepatan fasilitas olahraga di daerah," katanya. Pihak kabupaten akan memastikan proyek berjalan sesuai standar profesional dengan melakukan koordinasi intensif bersama Ikatan Motor Indonesia. Dengan demikian, Sirkuit Suryo diharapkan tidak hanya menjadi wadah latihan atlet, tetapi juga sekaligus menjadi atraksi pendukung pariwisata Magetan.

Dengan alokasi dana tersebut, pembangunan Sirkuit Suryo Magetan diperkirakan dapat diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar internasional. Proyek ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan diharapkan membawa manfaat besar bagi pengembangan olahraga otomotif di Indonesia, sekaligus menjadi landmark pembangunan olahraga di wilayahnya





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Sirkuit Suryo Magetan Dispora Jatim Bantuan Keuangan Khusus Olahraga Otomotif

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