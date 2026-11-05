Pemprov Jateng Berikan Cashback Harian Rp 50.000 untuk Wajib Pajak Patuh

Program cashback harian Rp 50.000 dari Pemprov Jateng ini berlaku hingga akhir 2026. Lima pemenang setiap hari di Samsat induk Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program insentif terbaru berupa pemberian uang tunai harian sebesar Rp 50.000 kepada lima wajib pajak kendaraan bermotor yang menunjukkan kepatuhan penuh. Langkah strategis ini diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi untuk secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak di wilayah tersebut. Program ini dirancang sebagai bentuk apresiasi nyata bagi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Inisiatif pemberian reward berupa uang tunai ini resmi berlaku di seluruh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Bersama atau Samsat Induk di kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Periode pelaksanaan program yang menarik perhatian banyak pemilik kendaraan ini dimulai pada 5 November 2026 dan akan terus berjalan hingga 31 Desember 2026. Masyarakat dapat langsung memanfaatkan kesempatan ini di kantor Samsat induk masing-masing wilayah.

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Mekanisme Penetapan Penerima Insentif

Seorang wajib pajak yang mendapatkan penghargaan cashback dipilih secara acak berdasarkan urutan kedatangan atau nomor antrean di loket pembayaran Samsat Induk. Dari total lima penerima setiap harinya, tiga orang di antaranya berasal dari wajib pajak yang menyelesaikan pembayaran pajak tahunan kendaraan. Sisanya dua orang adalah wajib pajak yang telah membayar pajak kendaraan bermotor untuk periode lima tahun.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi menjelaskan bahwa program ini berlaku untuk semua warga yang taat membayar pajak. Baik mereka yang membayar tepat pada tanggal jatuh tempo maupun mereka yang membayar lebih awal atau sebelum jatuh tempo tetap berhak mengikuti undian harian ini. Hal ini menegaskan bahwa kesediaan untuk taat pajak adalah kunci utama.

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Riwayat Insentif Perpajakan Jateng

Program cashback harian ini merupakan bagian dari deretan insentif perpajakan yang telah dan masih diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam tahun ini. Sebagai gambaran, pada bulan Februari 2026, Gubernur Ahmad Luthfi telah menerbitkan kebijakan untuk memberikan diskon sebesar 5% kepada wajib pajak. Insentif berupa potongan harga ini masih berlaku hingga akhir tahun 2026.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memberikan insentif berupa pembebasan biaya denda pajak kendaraan bermotor dan pajak progresif. Program pembebasan denda ini diresmikan pada 21 September 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 28 Desember 2026. Dengan demikian, terdapat berbagai lapisan manfaat yang dapat diakses oleh masyarakat Jawa Tengah selama sisa tahun berjalan.

Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan

Kebijakan agresif dari Pemprov Jateng ini bertujuan untuk menciptakan budaya pembayaran pajak yang tertib dan sukarela di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya insentif finansial langsung, pemerintah berharap beban administrasi dan penagihan dapat berkurang secara drastis. Hal ini juga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur.

Bagi warga Jawa Tengah, kebijakan ini menjadi peluang untuk menghemat biaya kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, mereka harus rela mengantri lebih awal di Samsat Induk untuk meningkatkan peluang mendapatkan undian harian. Strategi ini efektif karena memberikan reward instan bagi kepatuhan dini.