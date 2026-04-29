Pemprov Jabar Alokasikan Rp20 Miliar untuk RSUD Kota Bekasi Pasca Tabrakan KA dan KRL

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan finansial signifikan sebesar Rp20 miliar kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi sebagai respons terhadap insiden tragis tabrakan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan Kereta Rel Listrik (KRL).

Bantuan ini bertujuan untuk membantu RSUD Kota Bekasi dalam menangani dampak dari kecelakaan tersebut, termasuk biaya perawatan pasien dan perbaikan fasilitas yang mungkin terdampak. Dedi Mulyadi, perwakilan dari Pemprov Jabar, menyatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mengkompensasi biaya perawatan pasien yang dirawat di RSUD Kota Bekasi. Ia menambahkan bahwa dengan adanya dana ini, beban biaya perawatan pasien dapat tertangani dengan lebih baik. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyoroti adanya beberapa ruangan di RSUD Kota Bekasi yang memerlukan optimalisasi dan perbaikan.

Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Jabar tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas kesehatan di RSUD Kota Bekasi dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Per tanggal 29 April 2026, RSUD Kota Bekasi merawat total 22 pasien yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Tiga dari pasien tersebut dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU) pasca menjalani operasi. Sayangnya, satu pasien tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Direktur Utama RSUD Kota Bekasi, Ellya Niken Prastiwi, menjelaskan bahwa pasien yang meninggal dunia adalah pasien yang baru saja tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sebelumnya, total ada tiga pasien yang meninggal dunia saat dirujuk ke RSUD Kota Bekasi, dan seluruh jenazah telah diserahkan kepada keluarga masing-masing. Ellya Niken Prastiwi juga menyampaikan bahwa seluruh pasien yang dirawat di ICU telah menjalani operasi dan saat ini dalam masa pemulihan.

Kondisi ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kecelakaan tersebut dan betapa pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk membantu para korban dan keluarga mereka. Selain penanganan medis, RSUD Kota Bekasi juga memberikan dukungan psikologis kepada para korban dan keluarga mereka untuk membantu mereka mengatasi trauma akibat kecelakaan tersebut. Di samping penanganan pasca kecelakaan kereta api, berbagai berita lain juga menjadi sorotan.

Timnas Indonesia U-17 akan segera tampil di Piala Asia U-17 2026, namun menghadapi tantangan berat untuk meraih prestasi terbaik. Perubahan dalam tim Red Bull Racing, seperti kepergian Gianpiero Lambiase, tidak mempengaruhi keputusan Max Verstappen untuk tetap berkompetisi di Formula 1. Pertemuan antara Gianni Infantino dan Erick Thohir terkait isu playoff darurat Piala Dunia 2026 mengindikasikan pembahasan mengenai masa depan Timnas Indonesia di bawah FIFA. Masinis KA Argo Bromo Anggrek, Nofiandri, telah memberikan keterangannya terkait insiden kecelakaan tersebut.

Megawati Hangestri, atlet voli putri Indonesia yang dikenal dengan julukan Megatron, akan kembali bergabung dengan Timnas Voli Putri Indonesia setelah tampil di Proliga 2026. PSSI berencana untuk memperkuat timnas melalui proses naturalisasi cepat pemain eks Timnas Belanda, terutama mengingat potensi absennya sejumlah pemain abroad. Klasemen Piala Thomas dan Uber 2026 menunjukkan hasil yang berbeda bagi tim putra dan putri bulu tangkis Indonesia.

Mantan Menteri KKP menerima tawaran dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menjadi Komisaris Utama Independen Bank BJB dan berantas pinjaman online ilegal di Jawa Barat. Klub sepak bola NAC Breda mengajukan gugatan kepada KNVB terkait pertandingan ulang melawan Go Ahead Eagles. Suporter Timnas Indonesia menerima kabar kurang baik menjelang Piala Asia U-17 2026 karena tim U-17 kembali meraih hasil minor dalam pertandingan persahabatan





Jawa Barat RSUD Kota Bekasi Kecelakaan Kereta Bantuan Dana Timnas U-17 Olahraga FIFA Piala Dunia

Prabowo Datangi RSUD Kota Bekasi, Jenguk Korban Tabrakan Maut KeretaPresiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi. Tujuh orang meninggal, 81 luka-luka, evakuasi masih berlangsung.

Puluhan Korban Kecelakaan KA Argo Bromo dengan KRL Dibawa ke RSUD Kota BekasiBekasi, tvOnenews.com - Sebanyak 51 korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur dirawat di RSUD Kota Bekasi hingga pagi hari. Dari data yang dihimpun, tiga korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tersebut dan telah diserahkan kepada pihak keluarga.

54 Korban Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek-KRL Dibawa ke RSUD Kota BekasiBerita 54 Korban Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek-KRL Dibawa ke RSUD Kota Bekasi terbaru hari ini 2026-04-28 11:24:48 dari sumber yang terpercaya

Dirut RSUD Kota Bekasi Pastikan Semua Korban Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek-KRL Sudah Bertemu KeluargaBerita Dirut RSUD Kota Bekasi Pastikan Semua Korban Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek-KRL Sudah Bertemu Keluarga terbaru hari ini 2026-04-28 12:57:57 dari sumber yang terpercaya

Terjepit Semalaman di Gerbong 10, Endang Jadi Korban Terakhir yang Dievakuasi ke RSUD Kota BekasiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Dedi Mulyadi Ungkap Kondisi Terbaru Korban Tabrakan Kereta di RSUD Kota Bekasi: Mudah-mudahan Bisa SembuhBerita Dedi Mulyadi Ungkap Kondisi Terbaru Korban Tabrakan Kereta di RSUD Kota Bekasi: Mudah-mudahan Bisa Sembuh terbaru hari ini 2026-04-29 12:35:44 dari sumber yang terpercaya

