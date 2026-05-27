Pemprov DKI Siap Dukung Sistem Keamanan Lingkungan Berbasis Teknologi lewat CSR

Wakil Gubernur DKI Rano Karno meninjau sistem keamanan lingkungan di Gandaria Utara dan berjanji mencari dukungan CSR untuk pengembangan teknologi keamanan seperti kartu akses dan CCTV, serta mendorong replikasi di wilayah lain.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur Rano Karno menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan sistem keamanan lingkungan berbasis teknologi di Jakarta . Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui pencarian dana corporate social responsibility ( CSR ) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di ibu kota.

Hal ini disampaikan Rano saat meninjau langsung sistem keamanan yang diterapkan di RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (27/5/2026). Dalam kunjungannya, Rano mengapresiasi inovasi warga yang berhasil menciptakan sistem keamanan terpadu dengan memanfaatkan kartu akses dan CCTV. Menurutnya, sistem ini perlu terus dikembangkan, terutama dalam menghadapi kendala seperti pemadaman listrik.

"Sistem keamanan harus juga dipikirkan, di saat mati lampu bagaimana caranya. Kalau belum ada begitu besok udah dipikirkan, kita carikan CSR-nya," ujar Rano di lokasi. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan sistem dengan dukungan teknologi yang memadai, seperti baterai cadangan atau generator, agar tetap berfungsi saat listrik padam. Rano menilai bahwa inovasi yang diterapkan di RT 11 RW 07 Gandaria Utara ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Jakarta.

Keberhasilan sistem tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada masyarakat RT 11 RW 07. Mudah-mudahan ini kalau bisa dicontoh," katanya. Rano juga mengakui bahwa pada awalnya mungkin ada penolakan dari sebagian warga, namun seiring waktu manfaatnya dirasakan langsung sehingga akhirnya diterima. Pemprov DKI Jakarta berencana mendorong penerapan sistem serupa di wilayah lain melalui pelatihan bagi masyarakat.

"Artinya siap dong untuk memberikan pelatihan. Siap! Kita undang beberapa kampung kita terapkan sistem ini," tegasnya. Sistem keamanan yang dipasang di RT 11 RW 07 Gandaria Utara ini berbeda dari portal konvensional.

Gerbangnya menggunakan kartu akses (access card) yang telah didaftarkan untuk masing-masing kepala keluarga (KK) serta dilengkapi perangkat GPS untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor. Ketua RT setempat, Imam Basori (43), menjelaskan bahwa ide ini muncul dari kegelisahan warga akibat maraknya aksi curanmor.

"Berawal dari kegelisahan masyarakat karena banyaknya aksi curanmor. Dari situ kami kumpulkan aspirasi warga setiap bulan hingga tercetus ide membuat gerbang berbasis teknologi," ujarnya. Dengan sistem ini, setiap kendaraan yang keluar-masuk lingkungan perumahan terpantau, sehingga potensi kejahatan dapat diminimalisir. Rano berharap inovasi ini tidak hanya berhenti di satu titik, tetapi dapat direplikasi di berbagai kelurahan di Jakarta.

Ia menginstruksikan jajarannya untuk memfasilitasi sosialisasi dan pendampingan teknis bagi warga yang ingin mengadopsi sistem serupa.

"Dengan gotong royong dan dukungan CSR, kita bisa membuat Jakarta lebih aman dan nyaman," pungkasnya. Ke depan, Pemprov DKI juga akan mengintegrasikan sistem keamanan lingkungan dengan pusat data keamanan kota untuk respons yang lebih cepat





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Keamanan Lingkungan CSR Rano Karno Jakarta Teknologi Keamanan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemprov DKI Selidiki Dugaan Prostitusi Anak di Lokasari Jakarta BaratPemprov memastikan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindaklanjuti kasus tersebut serta memperkuat pengawasan.

Read more »

Sikat Eksploitasi Anak, Pemprov DKI Terjunkan Tim ke Lokasari Usai Kode 'Perawan' Viral di MedsosPemprov memerintahkan Dinas PPAPP Provinsi beserta Sudin PPAPP Jakarta Barat dan instansi terkait untuk menggelar pemantauan serta patroli intensif

Read more »

68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta, Bagaimana Pemprov DKI Pastikan Dagingnya Aman?Hasudungan Sidabalok menyebut pihaknya telah memeriksa 458 sampel darah hewan kurban serta sampel tanah di lokasi penjualan

Read more »

Pemprov DKI ajak warga jaga kualitas udara lewat #SatuLangkahDuluPemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengajak seluruh warga Jakarta mengambil peran nyata menjaga kualitas udara melalui ...

Read more »